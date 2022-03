La diputada tránsfuga de Ciudadanos Vidina Espino no dejará su acta en el Parlamento de Canarias tras fichar por CC

La diputada tránsfuga de Ciudadanos (Cs) Vidina Espino ha anunciado esta tarde su fichaje como “colaboradora” de Coalición Canaria (CC) hasta el final de la actual legislatura, como avanzó Canarias Ahora esta mañana y ha confirmado esta tarde junto con los concejales José Guerra y José Eduardo Marrero, de Las Palmas de Gran Canaria y Arucas, respectivamente, que también recalan en la formación nacionalista después de abandonar Cs. Ninguno de los tres dejará las actas como miembros electos que consiguieron bajo las siglas del partido que ahora dirige Inés Arrimadas. Tampoco han descartado engordar las listas de CC en las próximas elecciones y han garantizado que habrá “muchos más” fichajes. Este sábado hay conferencia insular de CC en Gran Canaria.

En una rueda de prensa anunciada para las 16:30 de esta tarde, Espino, junto con Guerra, Marrero y alrededor de diez exdirigentes de Ciudadanos (aunque la intención es que hubiera habido más, en torno a 20, según ha podido saber este periódico), ha cambiado su discurso sobre Coalición Canaria. Hace tres años eran la formación política marcada por “un sistema clientelar y de enchufismo” que ha llevado a las Islas a “la cola de todo lo importante: del empleo, de la sanidad, de la educación…”. Hoy son el único grupo político “decente (…) que antepone los intereses de los canarios y sus necesidades a cualquier instrucción de una jerarquía nacional”.

Para Espino no importa que los principales nombres de Coalición Canaria en 2019, como el senador Fernando Clavijo, el diputado José Miguel Barragán o el coordinador insular de CC en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, continúen dentro del grupo. Tampoco que los nacionalistas hayan perdido gradualmente poder dentro de la comunidad. Ella, dice, “ha tenido la experiencia de haber estado en un partido de ámbito nacional en donde ha comprobado el absoluto desinterés por Canarias”, y afirma que desde CC la han “convencido” de que “es desde aquí”, desde las Islas, “donde podrá defender nuestros intereses”.

Espino llegó a la política en 2018 como secretaria de Comunicación de Ciudadanos en Canarias y en 2019 ganó las primarias para presentarse a las elecciones autonómicas. Durante la campaña electoral, no paró de defender que Cs iba a “regenerar y terminar con el sistema clientelar de enchufismo de CC, PP, y PSOE”. Prometió “pinchar la burbuja política”, “acabar con el enchufismo, con los dedazos y con el amiguismo en la administración”. En definitiva, “dejar atrás la Canarias del pasado”. Tres años después, ni rastro de ese discurso en su anuncio de esta tarde.

La todavía diputada tránsfuga de Ciudadanos no rehúye de esas declaraciones que hizo en 2019. Asegura que las esgrimió porque “Coalición Canaria había llegado a un punto, después de estar tanto tiempo en el poder, de acomodarse en las instituciones, de un cierto agotamiento en las políticas”, de ir “adquiriendo determinados vicios” y que por ello era “necesario un cambio”.

Y ese “cambio” de CC, continúa Espino, “lo ve ella todos los días en el Parlamento”, aunque no estén gobernando. “Veo las propuestas que hacen, cómo han estado trabajando para que salgamos todos juntos de esta pandemia. Conozco de primera mano cómo trabajan los grupos parlamentarios y quién conoce realmente las necesidades de Canarias”. Guerra y Marrero también han insistido en que, “ha sido entrar en las instituciones públicas, y comprobar fielmente que Coalición Canaria es un partido no solo bueno para Canarias sino necesario”.

Qué harán en Coalición

Espino y los demás nuevos colaboradores de CC no han detallado a qué se refieren con “colaboradores” del partido. Serán “independientes”, dice. No estarán bajo “mandato partidario”, aunque no han explicado si cobrarán o no. Y se encargarán de realizar “propuestas” para Canarias y Gran Canaria, ha enfatizado. Marrero, por ejemplo, ha dicho que al ser abogado colaborará en “asuntos jurídicos”.

Coalición Canaria se refuerza en Gran Canaria después de saber que el partido con el que solía formar alianzas en las instituciones insulares, UxGC, ha decidido desvincularse y presentarse en solitario en las próximas elecciones. Los principales dirigentes del partido en la isla redonda no han visto mal la incorporación de todo un grupo de exdirigentes de Ciudadanos que llegaron a la política para “regenerarla”, como dijo Espino, y ahora han corrido a los brazos del grupo que gobernó más de 20 años en Canarias, llevándola, como ella mismo afirmó, a la cola de los indicadores socioeconómicos de España.