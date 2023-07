El Parlamento canario designa a Pedro San Ginés (CC) como senador autonómico pese a estar investigado por seis delitos

No ha habido sorpresas y este martes el Parlamento de Canarias ha respaldado a los tres candidatos propuestos por los tres partidos mayoritarios en la cámara regional (PSOE, PP y Coalición Canaria) para ser senadores designados por la Comunidad Autónoma. Se trata de José Antonio Valbuena, propuesto por el PSOE; María Australia Navarro, por el PP; y Pedro San Ginés, propuesto por CC pese estar investigado por seis delitos relacionados con la corrupción: pertenencia a organización criminal, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, malversación y falsedad en relación a la contratación y pago de honorarios.

De un total de 68 votos -se realizó en urna y con una única papeleta-, José Antonio Valbuena obtuvo 26 apoyos; Pedro San Ginés, 20; y María Australia Navarro, 15, en tanto que se registraron siete votos en blanco.

Así, José Antonio Valbuena -que no es diputado- sustituye a Santiago Pérez en la Cámara Alta; el expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, a Fernando Clavijo; y María Australia Navarro a Asier Antona.

Con su llegada al Senado, Pedro San Ginés adquiere la condición de aforado, de tal manera que será la Sala Segunda del Tribunal Supremo la encargada de instruir las causas pendientes contra él por la presunta comisión de hasta seis delitos cuando fue presidente del Cabildo de Lanzarote.

A esa misma Sala correspondió en 2020 y el pasado mes de marzo dar carpetazo a dos causas penales consecutivas que tenían como investigado al propio Clavijo, actual presidente de Canarias, los llamados caso Grúas y caso Reparos, que fueron despachados por el Supremo sin ni siquiera llamarlo a declarar como investigado, a pesar de los duros escritos remitidos desde Canarias por las juezas y los fiscales que lo investigaron.

San Ginés, por tanto, sigue los pasos dados por el propio Clavijo en 2019, cuando fue enviado por su partido al Senado cuando tenía dos causas abiertas en los juzgados de La Laguna, un viaje en busca del aforamiento que también hizo el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, que finalmente fue condenado por el pelotazo de Las Teresitas, el mayor saqueo sufrido por el erario público de la capital tinerfeña.

La prensa libre, más necesaria que nunca en Canarias

Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas y por eso Canarias Ahora se ha convertido en un medio muy incómodo que algunos querrían acallar. Somos uno de los pocos periódicos de referencia que sigue siendo libre en las Islas y no se vende a los caciques ni participa de las redes clientelares. Tú, que nos lees habitualmente, lo sabes bien. ¿Te imaginas cómo sería el periodismo en Canarias si Canarias Ahora no existiera? ¿Cómo sería el debate público sin nuestra voz? ¿Te imaginas qué Archipiélago nos quedaría?

Si te preocupa lo que pueda pasar en estas Islas, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de Canarias Ahora.