El PP acusa a Sánchez de no usar en Canarias el radar para detectar pateras que Rajoy dejó tres años en un almacén

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha acusado este viernes a Pedro Sánchez de no haber instalado en Lanzarote el radar de vigilancia costera que podría "salvar vidas" entre los inmigrantes que se acercan en patera a la isla "simplemente" porque lo adquirió el Ejecutivo de Rajoy, en una decisión que, a su juicio, demuestra que "no tiene alma". Sin embargo, el radar fue adquirido por seis millones de euros en 2015 por lo que pasaron tres años más con Mariano Rajoy en la Moncloa hasta que Sánchez llegó a la Presidencia. En todo ese tiempo el aparato fue depositado en un almacén, donde ha permanecido hasta ahora.

En unas declaraciones realizadas en Lanzarote, una de las islas que más pateras ha recibido en las últimas semanas y donde se han producido varios naufragios mortales, Javier Maroto ha opinado que tanto el jefe de Gobierno como el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), han "mirado para otro lado" mientras "unos 2.500 inmigrantes" morían en año y medio en el Atlántico.

El portavoz popular en la Cámara Alta ha relatado que ha podido comprobar en Lanzarote que, cuando gobernaba su partido, "en la época de Rajoy, se compró un radar que costó seis millones de euros para instalar en la zona norte" de la isla, pero que nunca se llegó a montar porque, según su versión, los socialistas se han negado. Lo cierto es que la máquina iba a ubicarse en un lugar que es de propiedad privada, por lo que requiere de un proceso de expropiación.

Sin embargo, Maroto insiste en que "la solución existe, está comprada y el Gobierno, solo porque es de otro color que el Partido Socialista, no la instala", ha añadido, antes de dar en nombre del PP "un ultimátum a Sánchez y a Torres para que saquen del cajón ese radar y lo coloquen de inmediato".

Desde su punto de vista, "ese radar puede no solamente detectar a tiempo la situación de inmigrantes irregulares, sino que además, y hay que poner el acento en esto, puede salvar vidas antes de que sea demasiado tarde", motivo por el cual ha considerado más censurable el hecho de que, "después de todos estos años, sigue guardado en un almacén".

"No colocar e instalar esa infraestructura no solamente es una dejadez, sino que demuestra la falta de alma de un presidente que permite que situaciones humanitarias gravísimas sigan ocurriendo, simplemente, porque la herramienta para solucionarlo la compró el PP y por el sectarismo", ha insistido. No ha mencionado Maroto los tres años que el radar, nuevo, pasó en ese mismo almacén mientras Rajoy era presidente.

Maroto ha señalado que lo que está ocurriendo en la Ruta Canaria es "una tragedia de primera magnitud", que "transciende las siglas de los partidos" y tiene un alcance "transversal", por lo que ha expresado el ofrecimiento de su partido de "buscar un consenso".

Y ello pasa entre otras cosas, ha añadido, por convocar a la Comisión de Inmigración, que ha sido suspendida "sin explicaciones".

"¿Señor Sánchez, señor Torres, qué cifras tienen que tener ustedes sobre la mesa para que se les despierte el alma y pongan esa infraestructura en marcha, para salvar vidas?".