El PP canario pasa en cuatro días del apoyo público a Casado a pedir “decisiones inmediatas”

Cuatro días han pasado desde que el presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez (que cumple un mes en el cargo orgánico tras un congreso sin rival y que ha contado hasta ahora con el apoyo de la dirección nacional) apoyara públicamente a Pablo Casado en la guerra desatada con la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este lunes ha concedido hasta tres entrevistas en medios de comunicación donde se ha modulado esta postura. “Bajo la presidenta de Casado podemos alcanzar la Moncloa” aseguraba el pasado 17 de febrero en su cuenta de Twitter, día en el que numerosos dirigentes del PP apoyaron a su líder nacional después de la petición de Alberto Casero (el diputado que se equivocó en la votación de la reforma electoral) a integrantes del partido para que mostraran este respaldo en redes sociales, según publicaron distintos medios nacionales. Este viernes ese apoyo no ha sido tan explícito y ha optado por recalcar que tanto él como Ayuso suman en el proyecto político. En lo que sí ha insistido en las entrevistas concedidas es en pedir “decisiones inmediatas”.

Casado se niega a dimitir y convoca al máximo órgano del PP para intentar ganar allí la batalla a los barones

Saber más

El contexto del pasado jueves al de este lunes es muy diferente. Ahora, sobre la mesa se encuentra la presión que están realizando otros dirigentes del PP como el presidente de la Xunta gallega, Alberto Núñez Feijóo que se ha aliado con Ayuso y Moreno Bonilla para acelerar un Congreso extraordinario. Mientras, Casado trata de buscar apoyos en un partido cada día más dividido. Domínguez ha manifestado en el programa Buenas Tardes Canarias, de RTVC, que “indiscutiblemente hay que tomar decisiones de manera inmediata porque cada minuto que tardamos es un minuto perdido, desviar la decisión a los problemas internos nos quita tiempo para hacer oposición” al tiempo que insistía en que “el PP con Casado y Ayuso unidos “es un partido fuerte”. Las mismas palabras dijo horas antes en la cadena Cope Canarias, "quien tiene que dar un paso al frente más que al lado es el presidente nacional sin lugar a dudas e Isabel Díaz Ayuso y todos los que tienen la información completa", aseguró. Y con la misma ambigüedad se mostró en los micrófonos de Radio Marca, donde admitió que “en el ámbito privado cada uno tiene su opinión. Entre todos hemos pedido unión, que salgamos de esta lo antes posible”.

El proyecto del Partido Popular es, sin duda, el mejor para Canarias y para el conjunto del país. Bajo la presidencia de @pablocasado_, podemos alcanzar La Moncloa. Que ningún obstáculo nos descentre del objetivo común: ganar las próximas elecciones. — Manuel Domínguez (@MDominguez_pp) 17 de febrero de 2022

En lo que sí insistió este jueves es en que hay que “lavar la ropa” en los foros internos, esto es, no de puertas para fuera. Y sobre la culpabilidad de Ayuso en los contratos que presuntamente favorecieron a su hermano y que ya se encuentran en la Fiscalía o sobre la acusación de espionaje a la dirección del PP, en la cadena Cope se mostró “desubicado”, que no lo vio “venir” y que no pondría la mano en el fuego por nadie. Pero en en el programa de RTVC sí aplaudió el hecho de que Ayuso “a las pocas horas de salir ese contrato salió a exponer cuál era la verdad”, aunque lo cierto es que lo hizo en una rueda de prensa sin preguntas y después con un escueto comunicado.

Desde el PP de Canarias se insiste en que las siglas y los colores del partido están por encima. Domínguez ha asegurado en las entrevistas que estos han sido los peores días en su carrera política y que sintió “un dolor inmenso” ante las manifestaciones que se produjeron a las puertas de la sede del PP en Madrid, en la calle Génova. Por ello, en todas las intervenciones ha pedido perdón a los votantes del PP.

El peso del PP canario

Unidad y cohesión son las palabras que más se repiten en un PP de Canarias que quiere dar la imagen de unido, pero en el que existen apoyos y opiniones diferentes. En público, el resto de dirigentes llevan días sin pronunciarse aunque el pasado jueves muchas personalidades del partido en las Islas también mostraron respaldo a Casado. Fue el caso del secretario general del PP de Canarias, Poli Suárez: “España ha iniciado un cambio de ciclo político que tiene como referente indiscutible a Pablo Casado con un proyecto de unidad, sólido, transparente y ejemplar. Confiamos plenamente en la dirección nacional y sus dirigentes para alcanzar el objetivo de ganar las próximas elecciones” o la expresidenta del partido en las Islas, María Australia Navarro: “Es momento de seguir avanzando; unidos y defendiendo el proyecto que Pablo Casado tiene para España. Un proyecto necesario para Canarias y el resto del país. Ese es el objetivo por el que seguimos apostando y por el que trabajamos día a día los hombres y mujeres del PP”.

También fue el caso de Asier Antona, “llevo 28 años en el PP .En este tiempo he tenido múltiples responsabilidades públicas y orgánicas y siempre me he movido en un único eje de coordenadas: lealtad y unidad. Eso es lo que necesitamos para que Casado llegue a la Moncloa”, escribió en su cuenta de Twitter.

Manuel Domínguez, que no ha contestado este lunes a las llamadas de este periódico, se ha movido públicamente durante la jornada con un mismo discurso de ambigüedad, sin decantarse por ninguno de los bandos de esta guerra, mientras la escalada de tensión va en aumento en el ámbito nacional. Casado descarta de momento dimitir y ha convocado al máximo órgano del PP para intentar ganar allí la batalla de los barones, entre los que no se encuentra ningún canario.

Los llamados "barones" autonómicos del PP son en la actualidad solo seis, incluido Ceuta, de los 19 territorios (17 comunidades y dos ciudades autónomas). La madrileña Díaz Ayuso, el gallego Alberto Núñez Feijóo, el andaluz Juanma Moreno, el murciano Fernando López Miras, el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco, todavía en funciones, y el ceutí Juan Jesús Vivas forman este grupo de personalidades con peso el PP estatal. Así, Canarias tiene menos peso en estas negociaciones que se produzcan y mantiene la cautela ante los próximos movimientos que se den en el seno del partido.

El PP no gobierna en la comunidad autónoma de Canarias desde el año 2007, que hizo presidente a Paulino Rivero (CC) con un pacto con José Manuel Soria (exministro obligado a dimitir tras aparecer en los papeles de Panamá) y que después se rompió oficialmente tras la decisión de los nacionalistas de apoyar los presupuestos del entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. En los cabildos, actualmente gobierna en La Palma, con un pacto con el PSOE, con quien gobernaban también en Cabildo de Lanzarote hasta que los populares se unieron a CC para arrebatar la alcaldía de Arrecife a los socialistas. Otra de las alcaldías importantes que ostentan junto a Coalición Canaria es la de Santa Cruz de Tenerife.