Casado se niega a dimitir y convoca al máximo órgano del PP para intentar ganar allí la batalla a los barones

El PP celebrará el próximo lunes una Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congresos del PP, donde Pablo Casado espera resistir al frente del partido pese a la presión de los barones para que deje paso a una nueva dirección. "El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, va a convocar para el próximo lunes la Junta Directiva Nacional, máximo órgano entre congresos del partido. Así se ha decidido en el Comité de Dirección del Partido Popular por unanimidad", ha asegurado el PP en un comunicado.

La decisión se ha adoptado tras una larga reunión de la ejecutiva de Casado, que reúne al equipo más afín al presidente. Al menos sobre el papel. La cita se ha prolongado desde las once de la mañana del lunes hasta las ocho de la tarde, lo que indica que las posiciones no han sido unánimes durante todo el día. La solución consensuada no hace sino posponer la batalla una semana y dejarla en manos de un órgano compuesto por más de 400 personas.

Las presiones para que Casado dimitiera este mismo lunes y diera paso a una gestora que condujera el partido hasta un congreso extraordinario se han sucedido. A las ya conocidas, encabezadas por los barones autonómicos (Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, Juan Manuel Moreno y Alfonso Fernández Mañueco) se han sumado la de otros dirigentes en teoría más afines al presidente del PP.

La relevancia de la convocatoria radica en que es la Junta Directiva Nacional la única que puede adelantar la fecha del congreso nacional del PP, previsto para el mes de julio. Fuentes de la dirección aseguran a elDiario.es que, de momento, la Junta Directiva no tiene fijado el orden del día, que obligatoriamente debe incluir como punto para debatir y votar el adelanto congresual.