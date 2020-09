El PP exige la dimisión del delegado del Gobierno en Canarias ante su "incapacidad para la gestión migratoria"

La presidenta del Partido Popular de Canarias, Australia Navarro, ha anunciado este lunes que su grupo en el Parlamento presentará una iniciativa solicitando el cese del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, por su "incapacidad" para gestionar el "grave problema" de la inmigración irregular que desde hace meses afecta al archipiélago. Para Australia Navarro, ante las actuales y preocupantes circunstancias, el Gobierno de Pedro Sánchez solo tiene dos opciones, "o Anselmo Pestana dimite de inmediato, o es cesado de manera fulminante para poner en su lugar a alguien competente que pueda aportar soluciones a una situación lamentable que afecta a Canarias en su conjunto y que representa al mismo tiempo un auténtico drama para quienes llegan a nuestras costas en busca de un futuro mejor".

El delegado del Gobierno en Canarias reconoce que falta una red de acogida estable a migrantes y defiende el uso temporal de complejos turísticos

Saber más

En su opinión, "la falta de previsión y la improvisación constante mostrada en los últimos meses por el delegado del Gobierno en las islas es más que evidente y es inadmisible su pasividad ante uno de los problemas más acuciantes que tiene Canarias y mucho más su capacidad de reacción". Pedro Sánchez, con la complicidad de Pestana y de Ángel Víctor Torres, prosigue Navarro, "son los responsables de esta alarmante situación que ha desbordado por completo a unos gobiernos ausentes, ensimismados y distraídos".

En esa línea, apunta que como máximo representante del Gobierno de España en las Islas, "Anselmo Pestana ha estado ausente, no ha sido capaz de hacer frente a la situación, mostrando día tras día descoordinación, falta de liderazgo, previsión y organización de protocolos ante la llegada de pateras y en la atención a los inmigrantes". Todo ello, destaca, "unido a la falta de responsabilidad en el ejercicio de sus competencias, ha suscitado que desde el PP consideremos que si el delegado del Gobierno no es capaz de asumir sus responsabilidades y ejercer sus competencias debería poner su cargo a disposición o bien que Sánchez lo cese de inmediato".

Navarro indica que la "dejadez" del Gobierno central quedó reflejada en la visita realizada a Canarias por el ministro Grande-Marlaska en febrero, "donde afirmó sin complejo alguno que la situación estaba controlada".

CC critica la "inacción" del Gobierno canario

Por su parte, el diputado del Grupo Nacionalista Canario, Oswaldo Betancort, critica la "inacción y la impasibilidad" del Gobierno de Canarias ante el "abandono" del Gobierno central ante el incremento de llegada de pateras en medio de la pandemia. Desde Lanzarote, comenta, "comprobamos la falta de medidas, la falta de medios y la falta de iniciativas que den respuesta a las necesidades de cientos personas que se juegan la vida en el mar y que tienen que ser atendidos con todas las garantías y dándoles una salida a su situación".

Hay inmigrantes "que llegan hasta la isla de La Palma sin ningún control; un SIVE que no se sabe si está funcionando o no, y un parón a los traslados a otros puntos de España para evitar un supuesto efecto llamada que sin duda no están consiguiendo y que está provocando en las islas numerosos problemas", destaca.

Mientras tanto, prosigue, "tanto la Delegación del Gobierno como el Ejecutivo del cuatripartito siguen mirando para Madrid que, como solemos decir, ni está ni se le espera". Betancort espera que esta situación "no tenga que agravarse más para que el gobierno de Ángel Víctor Torres reconozca que puede tomar medidas efectivas y coordinadas desde todas las administraciones implicadas, y no pase como con el sector turístico que hasta que no le vieron las orejas al lobo ni siquiera intentaron implantar los test en destino".