El presidente de Canarias afirma que la decisión de Marruecos de ampliar la frontera marítima está condenada al "fracaso"

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que la decisión unilateral de Marruecos de ampliar la frontera marítima ocupando las aguas territoriales canarias y del Sáhara Occidental ha sido un "absoluto fracaso" porque, ochos meses después, "sigue sin tocarse ni un solo milímetro de nuestras aguas y no se tocarán".

Así lo ha señalado en respuesta a una pregunta del diputado Luis Campos (NC), quien indicó que el Parlamento de Canarias tiene que tener presente "de manera constante" esta cuestión, de ahí que propusiese la presentación de una declaración institucional al respecto en el primer pleno del mes de octubre.

En su intervención, Ángel Víctor Torres señaló que el Gobierno de Canarias está en "permanente" contacto con la ministra de Asuntos Exteriores para tratar este asunto y recordó que cuando se produjo la decisión unilateral por parte de Marruecos se manifestó en contra "de manera inmediata" tanto el Consejo de Gobierno como el Parlamento.

Insistió en que ocho meses después de que Marruecos haya tomado esta decisión, "nada se ha ejecutado porque nada se puede ejecutar", e incidió en que en todo caso tendría que contar con el visto bueno de los países limítrofes y el Gobierno de España ya ha dicho "claramente" que "en ningún caso va a dar el visto bueno a las pretensiones de Marruecos".

"Por tanto, estamos ante una acción que va condenada por parte de Marruecos al absoluto fracaso", reiteró Torres, para añadir que eso no significa que no haya que estar "vigilantes" para ver hacia dónde camina este asunto. En cualquier caso, destacó que en estos momentos no se ha elevado a ningún organismo internacional la aprobación de Marruecos con respecto a la delimitación de las aguas.