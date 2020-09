El presidente canario lamenta que haya "infraestructuras públicas vacías y migrantes durmiendo bajo carpas en puertos del Estado"

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha defendido este miércoles durante el Foro Canario de Inmigración organizado por el Ejecutivo regional que este fenómeno "no puede llegar y terminar en la frontera sur de Europa". "Si no, la idea de Unión Europea habrá fracasado", aseveró. En la reunión han estado presentes además la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, representantes locales e insulares de la Administración General del Estado y de asociaciones. El presidente de la Comisión LIBE del Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, y la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, han asistido por videoconferencia. Según las declaraciones del presidente canario, la secretaria de Estado ha asegurado que este jueves tendrá lugar una reunión interministerial entre los ministerios de Interior, Exteriores y Migraciones. Las dos soluciones principales que se han planteado son las derivaciones desde Canarias al territorio continental y la habilitación de espacios públicos en condiciones dignas: "No puede ser que haya infraestructuras públicas vacías y centenares de personas durmiendo en carpas en muelles y puertos del Estado", valoró Torres.

Asimismo, el socialista ha pedido a la población canaria solidaridad y empatía, recordando que las Islas tienen experiencia en materia migratoria después de que en 2006 llegaran más de 30.000 personas durante la denominada crisis de los cayucos. "Detrás de estas cifras hay golpes de Estado y hambrunas", apuntó. También Noemí Santana quiso insistir en esta idea, subrayando que la población canaria también se ha visto obligada a desplazarse para alcanzar una vida mejor. Para combatir el racismo y "recuperar la cordura", señaló, debe existir una sensibilización y una coordinación por parte no solo de las administraciones públicas, sino de todos los agentes sociales.

Santana insistió en que el área que dirige cuenta ahora con menos recursos para asistir a los menores extranjeros no acompañados, que son responsabilidad de la comunidad autónoma. "Este gobierno hace autocrítica, pero también debemos saber que por la mala actuación de los gobiernos anteriores ahora las Islas cuentan con menos recursos que hace diez años. Les dio por pensar que a Canarias no iban a llegar más embarcaciones y que iba a dejar de estar ubicada geográficamente donde está". Respecto a la habilitación de recursos públicos hasta ahora en desuso, recordó que su formación política no apoya los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), pero sí los espacios en condiciones dignas en régimen de libertad.

Por su parte, la secretaria de Estado de Migraciones ha insistido en que la situación de la ruta migratoria canaria es una prioridad para el departamento que lidera José Luis Escrivá, quien "mantiene en su agenda la visita a las Islas", que estaba prevista para esta semana pero que ha terminado por aplazarse. "El ministro hace un seguimiento personal y exhaustivo de estos avances en materia de acogida", ha defendido Jalloul.

La secretaria ha afirmado además que el Gobierno de España responde y no de forma "espontánea ni improvisada". "Hay un plan de choque en marcha desde que llegamos a esta Administración", apuntó. “Quiero hacer un llamamiento a la calma, y a la responsabilidad. Canarias ha demostrado ser un pueblo solidario, y me entristece profundamente ver cómo algunas minorías, con fines partidistas, llenan las redes sociales de bulos e imágenes falsas que no hacen más que atizar el odio hacia los migrantes”, ha afirmado Hana Jalloul.