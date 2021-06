Santiago Pérez afirma que Coalición Canaria está haciendo méritos para ser invitada a la 'foto de Colón' con PP y Vox

El senador autonómico del PSOE Canarias Santiago Pérez considera que Coalición Canaria está haciendo méritos suficientes para ser invitada a participar en la manifestación del próximo día 13 de junio en Madrid y sumarse a la foto de Colón junto a Vox y el Partido Popular. “Se lo están ganando por méritos propios”, ha dicho.

Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Canario se oponen al indulto a los independentistas catalanes: ''Ni es el momento, ni se dan las condiciones''

Para Pérez resulta “frívolo” y “casi de ultraderechista” escuchar el posicionamiento expresado por los principales portavoces de los nacionalistas en las Cortes Generales, Ana Oramas y Fernando Clavijo, respecto a los posibles indultos a los líderes independentistas catalanes, oponiéndose a ellos con el argumento de que ni es el momento ni se dan las circunstancias.

“Me ha producido verdadero bochorno escucharlos y creo que más bochorno le habrá causado a aquellos partidos de honda y vieja raigambre nacionalista como el PNV, que ha compartido reiteradas veces alianzas electorales con Coalición Canaria. Debe ser que se acabaron creyendo que eran nacionalistas de verdad”, ha afirmado, para añadir: "Clavijo está arrastrando hacia la ultraderecha a una Coalición Canaria cuyos estatutos la definen, desde el artículo 1º, como nacionalista y progresista".

Santiago Pérez entiende que los delitos por los que resultaron condenados los líderes del procés fueron “hechos graves”, que tuvieron como resultado una sentencia correcta, fruto de un juicio con garantías. Pero lamenta que el Tribunal Supremo esté tomando ahora “una posición que más parece inspirada por razones políticas que jurídicas”, tal y como queda reflejado en su informe de esta misma semana.

"Resultan incomprensibles, para un jurista de pueblo como yo, las piruetas del Tribunal Supremo tratando de equiparar los graves sucesos protagonizados por los partidarios de la independencia catalana con delitos y las penas vigentes en otros países para delitos que requieren utilización los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o de las Fuerzas Armadas para subvertir el orden constitucional o la forma de gobierno”.

“O tratar de extender a las autoridades autonómicas, que no ejercen potestades propias de la soberanía, las disposiciones restrictivas que la Ley del Indulto prevé regular la concesión del indulto a miembros del Gobierno de España. Y no tiene nada que ver con el modo de razonar del Derecho, en el que no caben este tipo de interpretaciones extensivas ni creativas de normas especiales, sancionadoras o restrictivas de derechos”, ha expuesto.

Santiago Pérez ha subrayado que el "argumento" esgrimido por el Tribunal Supremo en cuanto a que estamos ante la posibilidad de un "autoindulto", porque los condenados son dirigentes de partidos que "hoy por hoy" apoyan parlamentariamente al Gobierno, “es simplemente de traca”.