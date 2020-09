El segundo pago del Ingreso Canario de Emergencia podría abonarse en octubre

María del Río, presidenta del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias y de la Comisión de la Comisión de Derechos Sociales de la Cámara regional, ha asegurado que en el Parlamento se están acelerando los trabajos para aprobar el segundo pago del Ingreso Canario de Emergencia (ICE) y que en octubre pueda recibirlo "toda esa gente que no tiene ningún ingreso y está en situaciones muy difíciles”.

En un comunicado de Sí Podemos Canarias recuerda que Del Río ha participado este jueves en la primera reunión de la ponencia que tiene que ratificar el proyecto de ley de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (procedente del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril).

“Estamos hablando de personas que no tienen la protección de un ERTE, que no reciben ninguna ayuda, que no cumplen requisitos para obtener la PCI y, por tanto, están fuera de todas las medidas de protección ya regladas”, ha afirmado María del Río.

“Es muy importante que en este momento de crisis y de dificultades laborales estas personas puedan tener la ayuda del ICE, como ingreso puente hasta percibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV), pues ya ni siquiera tienen la posibilidad de conseguir un trabajo en la economía informal”, ha recordado.

La ponencia ha decidido volver a reunirse el próximo jueves, 1 de octubre, con el fin de que se pueda aprobar el informe en el pleno que se celebrará a mediados de mes y el segundo pago se pueda abonar antes de noviembre”.

El ICE ha sido abonado a 16.000 personas, que serán las mismas que percibirán este segundo pago, de la misma cuantía que el anterior, es decir, las unidades familiares formadas por 1 persona: 367 euros; de dos personas: 415 euros; de tres personas 453 euros y a partir de cuatro personas: 478 euros.

“El Ingreso de Emergencia constituye un 75 por ciento de la cuantía de la PCI y, ahora, con el segundo pago, esas 16.000 personas van a cobrar el 150% de la PCI”, concluye Del Río.