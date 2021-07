Unidos por Gran Canaria expulsa al ex de Ciudadanos Saúl Ramírez por querer montar otro partido afín a Casimiro Curbelo

Ni un año duró Saúl Ramírez en Unidos por Gran Canaria (UxGC). El ex diputado por la provincia de Las Palmas con Ciudadanos (Cs) fichó por la formación fundada por José Miguel Bravo de Laguna en el verano de 2020 para desempeñar funciones de asesor. Lucas Bravo de Laguna, presidente de UxGC desde el congreso celebrado el pasado 26 de junio, ha asegurado que Ramírez fue expulsado de la formación en mayo de este año porque tuvo conocimiento de que intentaba crear otro partido afín a Casimiro Curbelo sin siquiera comunicarlo.

"Él lo negaba al principio, pero descubrimos que era así y lo expulsamos", recuerda Bravo de Laguna, quien no esconde la decepción que le provocó la actitud de Ramírez, que no solo ejerció labores de asesoría para desarrollar programas, sino que formó parte del consejo de dirección de UxGC y estuvo presente en múltiples reuniones.

"Ha sido una decepción bastante grande, pero no porque forme otro partido, eso es algo legítimo y esta formación tiene las puertas abiertas para entrar y salir, no se pide fidelidad a nadie. Pero no parece muy lógico que una persona que se va de Ciudadanos y que apuesta por UxGC forme un nuevo partido mientras está en el nuestro; no ha sido una actitud correcta para el resto de los miembros de la formación", relata Bravo de Laguna.

A pesar de que Ramírez afirmó a esta redacción que su fichaje por UxGC no implicaba su regreso a la primera línea de la política, Bravo de Laguna confiesa que el ex diputado de Ciudadanos les dijo "que quería un cargo en el Gobierno y que ese cargo se lo podía dar Casimiro".

Desde abril de este año, fuentes anónimas consultadas por este periódico señalaban que Ramírez actuaba en nombre de Casimiro Curbelo para crear una lista de aliados en Gran Canaria, en el marco de su proyecto de construir una formación regional con representación en todas las islas. De hecho, el líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y socio clave en el pacto progresista de Canarias reveló en una entrevista en el programa Hoy por Hoy El Drago de la cadena SER que le gustaría postularse como presidente del Gobierno regional y hacer su propio pacto.

"Algunos comentarios nos han llegado que van por esa línea", reconoce Bravo de Laguna, "que él (Ramírez) está entusiasmado con el proyecto de Curbelo y que tiene muy buena relación con Teresa Berástegui (compañera en Ciudadanos y que ahora es viceconsejera de Turismo, nombrada por el líder de ASG). Por ahí parece que van los tiros, pero no lo puedo confirmar. Él podrá confirmarlo".

"Disculpa, no tengo ninguna declaración al respecto", ha respondido a Ramírez a preguntas de este periódico. El líder de UxGC reconoce que su formación mantuvo un encuentro con Casimiro Curbelo en Tenerife "hace tres meses" para "acercar posiciones", pero desde entonces asegura que no se han producido más reuniones con el presidente del Cabildo de La Gomera. "Como organización democrática, estamos dispuestos a sentarnos con todas las formaciones y son varias las que han contactado con nosotros, pero no podemos desvelar sus nombres por respecto a esos partidos", revela Bravo de Laguna.

En esta línea, explica que el objetivo principal es tener representación en todos los municipios de Gran Canaria y para ello están incorporando "a algunas personas que consideramos valiosas"; sin desvelar nombres. Respecto a Vidina Espino, que abandonó C´s antes de que el partido la sustituyera y que apunta al proyecto de Curbelo, Bravo de Laguna subraya que "ahora hay un mercadeo político importante". UxGC es un partido "abierto ideológicamente, que no se identifica con las formaciones tradicionales de derecha o izquierda" y "si alguna persona valiosa quiere incorporarse a nuestro proyecto, estamos encantados".

Acudir en solitario a las elecciones de 2023

Sobre el Partido Popular, formación a la que perteneció y con la que fue consejero en el Cabildo de Gran Canaria, Bravo de Laguna considera que desde 2015 -año en el que expulsaron a su padre, José Miguel Bravo de Laguna- "no ha encontrado el rumbo que tenía anteriormente en la isla, a pesar de haber sido partido de cabecera en Gran Canaria, gobernando en muchos municipios". Acerca de una posible alianza nacional similar a la que mantuvo Nueva Canarias con el PSOE, el líder de UxGC reconoce que no puede decir "de esta agua no beberé", pero hoy por hoy remarca que " a priori creemos que tendremos la fortaleza suficiente" para presentarse a los comicios electorales de 2023 en solitario.

UxGC pactó con CC para las elecciones de 2019, pero ahora "continuamos nuestro camino en solitario", resalta Bravo de Laguna, quien en los recientes comunicados de su formación se autoproclama diputado por Unidos Por Gran Canaria en el Parlamento regional, obviando que su formación fue en coalición electoral con CC. "Consideramos que Gran Canaria necesita un partido insular sin ataduras con otras formaciones. Cuando estás en una organización que tiene su implantación en otras islas o en el ámbito nacional, estás más atado", señala.

Bravo de Laguna resalta que desde el PP y PSOE están condicionados a lo se decida desde Madrid y, en el ámbito nacionalista regional, considera que Nueva Canarias "es cada vez más muleta del PSOE" y CC "ha tenido mucha más fuerza en Tenerife y tira más para esa isla". Por ello, reivindica que UxGC quiere que se haga una mejor defensa de la isla redonda y de sus intereses.