VOX arremete contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por no permitirle una protesta contra el Gobierno junto a actos infantiles

Vox Las Palmas buscaba celebrar este domingo una concentración en la plaza de Santa Ana en Las Palmas de Gran Canaria en protesta contra el Gobierno central, tal y como había planeado el partido en diversas ciudades españolas. Sin embargo, el espacio elegido para la concentración acogía ese mismo día la celebración de una carrera infantil organizada por el propio Ayuntamiento, lo que imposibilitaba al partido, sin representación en ninguna institución en Canarias, llevar a cabo su protesta, ya que los actos promovidos por la Policía Local y el Instituto Municipal de Deportes contaban con actividades y talleres paralelos y, además, un concierto, lo que atrajo a gran cantidad de público.

Vox fracasa en su intento de manifestarse en Las Palmas de Gran Canaria por una carrera infantil

Los partidarios de Vox, apenas 60 personas, fueron desplazados a una bocacalle de la Plaza de Santa Ana, y su protesta quedó minimizada por la megafonía, las actuaciones musicales y la gran asistencia que cosechó la carrera. Además, no hubo prácticamente presencia de medios que le dieran cobertura a la deslucida protesta.

La formación afirma que había solicitado en tiempo y forma el permiso para celebrar el acto y que incluso fue autorizado, “como figura en expediente de Autorizaciones administrativas/Derecho de Reunión N.º: 396/2022 de la Subdelegación del Gobierno”. Y añade que nunca se había visto que se usara a “padres y niños como excusa para impedir un acto de VOX”.

Además, acusa al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, de violar un “derecho fundamental”, haciendo referencia a las concentraciones en espacios públicos. Arremete contra el dirigente explicando que permitió que el evento Super agente Kids ocupara toda la Plaza de Santa Ana en el mismo horario que VOX Las Palmas lo había reservado, supuestamente.

“Que VOX sea la tercera fuerza política de España no parece importar a los representantes de las principales instituciones canarias y no tienen reparo en cercenar sus derechos a pesar de estar en la obligación de gestionar los recursos públicos para todos los ciudadanos, no solo para aquellos que le dieron su voto en las urnas”, expresan desde la formación, sin representación en las Islas.

Congreso cancelado en 2021

El partido ha afirmado este lunes que de nuevo se le ha cancelado un acto en Gran Canaria, en referencia a lo ocurrido en octubre de 2021. Lo sucedido entonces fue que los promotores de un congreso llamado I Congreso de Geoestrategia y Terrorismo intentaron alquilar un espacio en Infecar. Sin embargo, una vez iniciadas las conversaciones para el arrendamiento, se cambió el contenido del foro por otro distinto, esta vez titulado Congreso Inmigración ilegal e Islamismo en Europa. Según la dirección de Infecar, se habían “modificado unilateralmente los contenidos, denominación e intervinientes contractuales, con respecto a lo inicialmente aprobado”, por lo que procedió a la cancelación del contrato.

El coordinador insular de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y Conocimiento, Raúl García Brink, explicó entonces que “la petición de las instalaciones inicialmente hacía referencia a la celebración del I Congreso de Geoestrategia y Terrorismo, tal como planteó la Fundación Disenso, pero antes de firmar el contrato de alquiler, se informó a Infecar de que el contratante iba a ser un partido de extrema derecha de Polonia, así como se anticipan a la contratación y difunden en redes sociales de partidos vinculados a la extrema derecha la celebración en Infecar de un encuentro con mensajes racistas, xenófobos y de odio, planteamientos que este Cabildo no puede admitir”.

Infecar decidió entonces remitir a la entidad que solicitó reservar las instalaciones, tras las consultas jurídicas oportunas, un escrito en el que indicaba al organizador del evento que “en relación a la realización del evento solicitado por ustedes para los próximos días 5 y 6 de noviembre de 2021 y toda vez que el mismo ha sido modificado de manera unilateral por ustedes en cuanto a contenidos, denominación e intervinientes contractuales, con respecto al inicialmente aprobado, nos vemos en la obligación de comunicarles que no es posible la realización del meritado evento en nuestras instalaciones por los motivos expuestos”.