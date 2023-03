4 bocadillos de calamares, uno de pulpo y uno de caballa para recorrer Gran Canaria en Semana Santa

Con estos calores y ya en vísperas de la Semana Santa, donde Los Juernes de Por Fogones se tomará un pequeño descanso, les voy a dejar un pequeño listado de manjares en forma de bocatas con productos marinos de cara a “no pecar” en Semana Santa. De varios de ellos ya les he hablado, pero recordarlos con vistas a estos días puede venirnos bien a todos, a mí el primero que me ha abierto las ganas de volver a ellos.

Kojak: Si están por la capital y quieren llevarse al sur o al norte un bocata de calamares de los de verdad mi recomendación inequívoca sería la de la familia Vizcaino en sus Cafeterías Kojak. Bien en la casa madre, al pie del Mercado de Altavista, o en el que se encuentra en la prolongación de Triana justo a pie del barranco de Guiniguada que separa esa zona de Vegueta, el elegido por Glovo como el bocata más vendido de Canarias no puede faltar en este listado.

Ca’ Alonso: En Telde, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones pero sería un pecado no repetirlo en esta ocasión ya que parar en Telde, hacerse con uno de sus bocadillos de caballa, cebolla roja, aceite de oliva y pimiento es de esas tentaciones en las que uno peca tomándose el primero allí, y otro más para llevar.

Dos Hermanos: En Ojos de Garza encontramos el otro bocata de calamares con el que sumaría mi top 3 de todos los que conozco en primera persona de la isla. Aquí sí que vayan con paciencia porque la elaboración lleva su tiempo ya que los calamares se fríen al momento y ni se lo piensen cuando les pregunten si lo quieren con todo, la respuesta siempre es sí, para que vean que bien saben esas papas fritas integradas en el bocadillo.

Bar Peñate e Hija: En Marpequeña, Telde, escondido y sin hacer ruido nos encontramos esta pequeña casa con ya muchos años de historia que tiene ese bocadillo de calamares sencillo pero impecable y donde sería un pecado no recordar el de pulpo, otra de esas adicciones que como uno caiga en ella ya no olvida en la vida.

La Palmera Sur: Ya en la zona sur de Playa del Inglés les pido que se detengan en La Palmera Sur, que sin ser un local de bocadillos, sino uno de los mejores restaurantes de todo el sur grancanario, les pediría que no olvidaran en su comanda el bocata de calamares. Da igual que estén en un restaurante, ya verán que es perfecto para compartir entre los comensales que acudan y entenderán por qué Manolo y María no pueden ni podrán quitarlo nunca de su carta, ya que los clientes les mataríamos por ello, entre los que me encuentro.

Oxean Bar: Ubicado en los bajos de El Perchel Beach Club en Arguineguín encontramos a Ivis Ramos al mando de los fogones elaborando auténticas joyas pensadas por Borja Marrero (Muxgo). Yo me comí el de calamares, rúcula, aguacate, col roja marinada, lima y mayonesa de mojo rojo, todo en medio de un pan de millo que quitaba el sentido y un rebozado de gofio que realzaba y cuidaba el punto del calamar al máximo. Sinceramente es uno de los mejores bocadillos que me he comido en la isla. Ganas de repetir para probar el de atún, el de pulpo o alguna variedad más de la del calamar, pero es que con uno ya el día va más que cubierto por cantidad y calidad.

Sería injusto no destacar que si están pensando en ir a por ese bocata, el plan perfecto es pasar el día entero en el Perchel Beach Club donde la Arrocería sigue al nivel top acostumbrado elaborando lo que son los mejores arroces del sur de la isla sin duda alguna, pero es que el servicio, bodega y propuesta gastronómica del recinto en su totalidad lo convierten por méritos propios en el mejor beach club gastronómico de toda la isla, alejados de las hamburguesas y fritangas que repiten en otros por inercia.

Si les apetece pueden seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook bajo los nicks de @javiers_gastro y @porfogones.