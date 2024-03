Una hamburguesa de Tenerife y dos de Gran Canaria triunfan como las tres mejores de Canarias

Mientras que el título de mejor hamburguesa de Canarias viajó hasta Tenerife, concretamente a Santa Úrsula, en manos de Mostazza Beer y su Golden Burger, el segundo y tercer premio se quedaron en la isla de Gran Canaria recayendo ambos en dos clásicos de la isla y del propio certamen como son La Quícara y Oh Qué Bueno. Y tras formar parte del jurado en Gran Canaria y haber probado todas las de la isla, les contaré cuáles han sido mis imprescindibles y más que recomendables para que hagan su propia ruta.

La Quícara participó y quedó como segunda mejor de Canarias y la mejor de Gran Canaria con su propuesta Agusta, una hamburguesa redonda en todo su concepto, empezando por su carne, ternera Angus, la untuosidad de la crema de queso Idiazábal que la recubre, el toque de boletos fresco, una divertida y acertada tierra de bacon crujiente y el toque aportado entre dulce y picante que aporta la mermelada casera de tomate y pimienta negra. Todo ello envuelto en un pan brioche de muy buena calidad que logra aportar un toque dulce sin llegar a empalagar. Yared y Alia han aumentado la familia hace muy poquito tiempo y este pequeño ha venido con un premio gordo bajo el brazo. Recuerden que en 2022 ganaron el certamen como Mejor Hamburguesa de Canarias con una receta de pollo. La de este año pueden probarla en su foodtruck y en el nuevo punto de venta take away El Gallinero, ubicado en La Isleta, toda la info en su Instagram @foodtruck_la_quicara .

Oh Qué Bueno presentó la Tartufa, paso adelante de Guillermo Cabrera y toda su familia apostando por una hamburguesa de la mayor calidad posible pero sin perder su seña de identidad propia, para mí marcada a través de su ingrediente fetiche como es el huevo que corona una carne de chuletón madurado de 45 días en su justo punto de cocción, queso cheddar también madurado, bacon caramelizado con sirope de arce y tomates cherrys salteados en el momento. Para la salsa usan una emulsión de trufa blanca a partir de una pasta del mismo ingrediente alejada por completo de esos horrorosos aceites de trufa que son pura química. La mezcla de carne, huevo y trufa es caballo ganador cuando se hace bien y la familia del Oh Qué Bueno lo bordó. Particularmente me alegro mucho por ellos ya que vienen de sufrir un incendio que les hizo mucho daño y este resurgir de sus propias cenizas es una muestra de que por mucho que vengan las modas, hay gente trabajando hace años el mundo de las hamburguesas y que en silencio se han hecho su espacio. Su Instagram es @ohquebueno.

All or Nothing, local que rompió moldes en la edición anterior coronándose con la que fue Mejor Hamburguesa de Canarias, cede el testigo este año a un local de Tenerife del que tiene las mejores palabras, “son buena gente y muy trabajadores, los felicito porque me consta que es una burger top la que presentaron. A nosotros en All or Nothing nos queda la ilusión por seguir aprendiendo, avanzando y caminando con los tres locales que ya tenemos y a la que se ha sumado una foodtruck en los últimos meses”. Tanís mezcla la competitividad con la nobleza más la autoexigencia y se le notaba fastidiado al no haber tocado podio en esta ocasión, pero desde aquí quiero mandarle el mensaje de que mire hacia atrás y piense que desde la nada ha conseguido tener en tiempo récord 3 locales top, incluido uno en Tenerife, una foodtruck y una legión de seguidores que seguro irán a degustar su Gotrunks 2.0 más toda su carta y una ristra de novedades que irán viendo la luz en lo que queda de año. Su Instagram es de lo mejorcito de la red, @allornothingburger

Smash&Go sería para mí lo más parecido a All or Nothing el año pasado, la gran sorpresa personal que me he llevado con unos chicos que recién abierto su local, en septiembre, elaboran quizás la Smash Burger que más me ha gustado del concurso y de los últimos meses, también. Un pequeño rincón ubicado en el Mercado del Puerto donde lo de Smash & Go yo lo traduciría como “Vete a por tu Smash”, cuando lo hagan lo entenderán porque tiene mucho mérito el hacerlo tan bien con una propuesta tan personal, su Clásica con la que han concursado tiene todo lo que para mí significa una buena hamburguesa. Pueden seguirlos en su Instagram, @smash.go.burger.

Malditas Smash Burgers presentó su hamburguesa ganadora en el Burger Fest Las Palmas, La Costi, y a la que le encuentro muchos puntos a favor como es la intensidad del sabor y la originalidad de las dos carnes, doble Patty Dry Aged y Pulled Pork de costilla de cerdo ibérico cocinada a baja temperatura, que fusionan de una manera muy inteligente añadiéndole el toque de una salsa procedente de las propias carnes y otro toque de miel y mostaza que la redondea aún más. Eso sí, ardo en deseos de probar cómo le iría a esta hamburguesa algunos encurtidos en una versión 3.0, apuesto que le aporta algo de frescor que la haría imbatible. Hace muy pocas semanas han abierto su local a pie de Las Canteras por lo que forman parte de esas foodtruck que dan el camino inverso a los restaurantes que terminan saliendo de carreteras donde Arístides Santana sigue dando rienda suelta a su imaginación con José Miguel Sanchez, su socio, aportando mucha creatividad. Sería injusto por mi parte no tener un guiño a otro local de ambos y que a mí me apasiona, La Tasca La Marillanos, pero si es por burgers sigan su Instagram @malditassmashburgers y estarán plenamente informados.

Pablo’s Escoburger ha significado para mí otro lugar para la reflexión porque escenifica de manera perfecta la evolución que los establecimientos dedicados a las hamburguesas van obteniendo por toda España. Aquí no solo se viene a comer, se viene a disfrutar de una decoración especial y si hablamos de su local en General Vives la propuesta que sacaron entra claramente entre mis favoritas de este año, La Macaronesia. Para ello se aliaron con un grande de las carnes en la isla, Inti Ramsés (El Caserón del Cortijo), usaron carne de aguja madurada de vaca palmera y jugaron con los sabores de Canarias añadiéndoles en su justa medida un toque de mayonesa de mojo picón, chorizo de Teror, brotes de berros y una pequeña porción de queso herreño ahumado. Aunque leído puede parecer excesivo se nota que está muy trabajada porque en boca uno va notando a cada mordisco algo diferente y en ningún momento es agresiva. Ciertamente es una hamburguesa con un claro sabor canario y apuesto a que se convertirá en un imprescindible de la carta. Pueden seguirlos en su Instagram, @pablo.escoburger.

Y para cerrar este viaje por mis favoritas en Gran Canaria me voy a decantar por la de New Machín, que presentó su Tinky Winky, una hamburguesa que está elaborada con el Pan Bimbo de toda la vida, dos piezas de carne, doble queso cheddar, salsa barbacoa, cebolla cruda y salsa remolacha. Una hamburguesa de lo más normal para todos leyendo la creatividad que tienen las 6 anteriores y las otras tantas que he dejado fuera, pero es que Miguel Machin y lo que es New Machin es una oda a todas esas tiendas de barrio donde se lleva décadas haciendo hamburguesas, perritos calientes, bocatas, papas fritas y lo que surja. Sin gente como Miguel y locales como New Machin no hubieran nacido ni tendríamos la ola de hamburgueserías que invade hoy cada ciudad de España. Miguel y su Tinky Winky nunca van a ganar un concurso profesional de hamburguesas, seguro, pero tampoco les hace falta porque el verdadero premio lo tienen con las centenares de personas que semana a semana se agolpan en su pequeño rincón de Schamman para disfrutar a un precio para todos los bolsillos lo que Miguel y su equipo elaboran con tanto cariño. De hecho, escribiendo este artículo y recordando todas, me están dando ganas de acercarme a New Machin y empaparme de su olor a hamburguesería de barrio, ese que me hizo enamorarme de las hamburguesas con 9 años en mi barrio de Guanarteme. Ah, y por cierto, hablamos de un establecimiento que tiene más de 120.000 seguidores en TikTok y 10.000 en Instagram, @newmachin.

A partir de aquí, una pequeña reflexión, de entrada agradecer a la organización de Best Burger Spain su confianza en mí durante estos últimos años de cara a ser miembro del jurado de ellos en Canarias pero creo que uno tiene que saber cuando dar un paso a un lado y este creo que es el momento para ello, al menos de la manera en la que lo he estado haciendo hasta ahora.

Por otra parte creo que el boom de las hamburguesas tiene que ser asimilado de mejor manera por todos los participantes, noto un exceso de competitividad mal enfocada y aunque puedo estar equivocado, se palpa falta de unión y exceso de rencillas en el sector. Creo que tienen mucho que aprender del sector de los restaurantes que en Gran Canaria forman un grupo que son como una familia, ayudándose y apoyándose entre todos de cara al crecimiento exponencial del sector. Da igual que hagas tu hamburguesa en una foodtruck, en un restaurante chic o en un take away, no importa de dónde vienes y hacia dónde vas, porque hay clientes y oportunidades para todos, es más, todas las hamburguesas que he probado en Gran Canaria tienen cosas muy positivas y me alegro del cambio, que para bien, el sector ha mostrado en los últimos años. No todo está rico, pero no debes enfadarte porque alguien te lo diga o que otro sume más reconocimientos que tú, porque el dinero y los contactos no lo son todo. Un poco de humildad no viene mal en algunos casos, la verdad sea dicha.

Para terminar, felicitar a Mostazza Beer y su Golden Burger, elaborada con pan brioche de Juanito Baker, 200 gramos de carne Dry Aged, crema de maíz, queso cheddar rojo, Monterrey Jack, salsa de la casa, bacon crujiente, mermelada de pepinillo y topping de pepperoni, no dejaré de probarla en mi próxima visita a la isla de Tenerife, así como la Cheeky Burger de Dedos Sur Tenerife, un imprescindible para mí en la isla.

Si les apetece pueden seguirme en Instagram, TikTok, X (Twitter) y Threads bajo el nick de @javiers_gastro.