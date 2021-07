Más de 1.000 contagios en 48 horas: las mareantes cifras de Canarias que disparan su incidencia a cotas no vistas en la pandemia

Los colores que indican riesgo alto (rojo) y muy alto (marrón) por el virus en una zona se han abierto paso en el informe epidemiológico que emite diariamente la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Sin embargo, y a pesar de que el Archipiélago está registrando cifras récord a estas alturas de la pandemia (más de mil contagios en 48 horas), dos de los indicadores más importantes para medir la gravedad de la situación sanitaria, la ocupación en planta y en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), permanecen en riesgo bajo en todas las islas, excepto en Tenerife, que está en riesgo medio. El escenario actual es completamente diferente a los que se daban en las anteriores olas gracias a la vacunación, aunque no por ello está exento de riesgos.

Los nuevos riesgos que dibuja una alta incidencia de la COVID-19 en Canarias en pleno proceso de inmunización

Cinco de las ocho islas del Archipiélago tienen al menos una de sus incidencias (incidencia acumulada (IA) a siete o 14 días) en riesgo alto. Este es el caso de El Hierro, con una IA a 14 días de 161,48 casos/100.000 habitantes; Gran Canaria y La Palma, aunque en su caso se tiñe de rojo la IA a siete días, con 78,67 y 81,48 casos/100.000 personas, respectivamente. La isla redonda, en nivel 2 de alerta sanitaria desde este jueves, es la segunda que más contagios diarios registra y, por su parte, la isla bonita casi ha estado a punto este jueves de alcanzar su récord de casos diarios, eso sí, sin ingresos hospitalarios.

Tanto la incidencia a 14 como a siete días están en riesgo alto en Fuerteventura, acercándose bastante al riesgo extremo. Sin embargo, la protagonista en medio de este aumento exponencial de los contagios sigue siendo Tenerife. No solo sus incidencias rebasan con creces el límite de riesgo extremo (ambas han alcanzado su registro más alto desde comienzo de la pandemia), sino que también las incidencias en mayores de 65 años están en riesgo alto. El porcentaje de ocupación en las UCI de la isla del Teide también es el peor de las islas, con un 13,6%. Menos de dos puntos más y Tenerife también alcanza el riesgo alto en este indicador epidemiológico.

Canarias ya comienza a notar las consecuencias de este repunte. La IA a dos semanas del Archipiélago está por encima de los 200 casos/100.000 habitantes, algo que no se había visto en ninguna de las pasadas olas. Y esto, precisamente, es en lo que se ha fijado Alemania este viernes a la hora de calificar a toda España, incluidas las Islas, "zona de riesgo" por COVID-19.

Sin embargo, la llegada de la vacunación ha hecho que esta nueva ola no sea grave ni mortífera. Canarias no ha registrado ninguna muerte por la COVID-19 en los dos últimos días en los que ha registrado más de mil contagios. La inmunización está ayudando a convivir con el virus con menos riesgos y a que no haya presión hospitalaria. No obstante, como son las personas jóvenes las que están copando la mayor parte de los contagios al no haber recibido la vacuna y tener mayor movilidad en fechas estivales como esta, sí se ha producido un aumento de los pacientes de este rango de edad en la atención primaria, es decir, en los centros de salud.