Abre el parque Tony Gallardo en Gran Canaria, el primer espacio cero del Archipiélago

El parque Tony Gallardo ha sido inaugurado este jueves en Gran Canaria como el primer espacio cero del Archipiélago, que se nutre con energías renovables. Tras una inversión de 2,5 millones de euros, la Corporación Insular ha culminado su construcción y entrega la gestión al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

En un comunicado, el Cabildo relata que a la apertura del parque acudió la familia del escultor Tony Gallardo, que comprobaron "que su sueño no solo se había hecho realidad, sino que se ha convertido en reducto casi mágico cargado de simbolismos que respeta el espíritu de su ensoñación, ya que naturaleza y arte se funden para disfrute de la ciudadanía".

El público recorrió el anillo que circunda los riachuelos mientras disfrutó de las voces del Coro Ensemble Nebula, de los tarajales, los balos y las siemprevivas, así como del arte inmortalizando uno de los riachuelos del pintor Carmelo García, que esperaba en otro rincón, hasta llegar al palmeral de la entrada norte, donde sonaban los acordes del pianista Diego Expósito.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, agradeció al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana su colaboración y poder entregarle el testigo que la alcaldesa, Concepción Narváez, tomó igualmente agradecida, puesto que al fin ha podido ser inaugurado en lo que se constituyó como todo un acontecimiento por su importancia y por haber sido largamente deseado.

Hace 24 años “nos dejó el escultor Tony Gallardo, uno de los artistas canarios más destacados del último siglo y parte de la diáspora artística canaria”, rememoró Morales, quien reseñó que “fue además un referente de compromiso político y con su tierra, y gracias a ello hoy la geografía de Gran Canaria está jalonada de su obra escultórica, un diálogo con el paisaje amado”, en palabras del propio Gallardo.

Los trabajos se han prolongado durante dos años y medio y han estado liderados por Pedro Romera, quien apuntó que detrás ha habido todo un equipo de 16 personas de arquitectos, ingenieros y hasta biólogos que realizaron un proyecto que quedó en Ámsterdam entre los diez mejores parques del mundo, ya que además es totalmente ecológico y desconectado del exterior porque aprovecha todos sus recursos naturales.

Creí que ya no lo vería, así tan bonito como está ahora, la rehabilitación que se ha hecho, y que se ha protegido la fauna y todo lo que hay, lo que con tanto esfuerzo hizo y que después estuvo tanto tiempo abandonado… las lágrimas me corren y cuando lo veo me emociono, me encanta, me puedo morir tranquila”, afirmó Mela Campos, viuda de Tony Gallardo.

“Su legado lo tenemos que defender como sea, las generaciones, los nietos y todos los vecinos, y que venga el público a disfrutarlo, que es lo que Tony siempre quiso: que esto fuera un parque para que se aprendiera”, añadió Campos.

El Cabildo finaliza su comunicado con unas palabras de Tony Gallardo, quien dejó escrito que el artista debe estar abierto a la llamada de la naturaleza y que este proyecto nació una singular mañana en la que escuchó el mensaje de las aguas fluyendo del suelo:

“Una luminosa mañana de enero, cesadas las lluvias, como por arte de magia, el viejo cauce del barranco se convirtió en laguna de calmosas aguas que fluían con fuerza de la tierra. El deseado líquido ocupó las depresiones del terreno, iluminando las zonas umbrías, y recreando en la tersa superficie la gloria de las Phoenix canariensis centenarias. El sueño de agua del palmeral se había hecho realidad. La naturaleza con su elemental sabiduría daba respuesta a todas las incertidumbres, pensé”.