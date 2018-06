Canarias espera tener en funcionamiento a final del año una estrategia sobre plástico

Canarias será la primera comunidad autónoma en tener una estrategia sobre plástico, que previsiblemente estará vigente a final de año, ha informado este martes la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Ejecutivo canario, Nieves Lady Barreto.



Nieves Lady Barreto, en el pleno del Parlamento, ha comparecido a petición de Podemos para hablar de los planes para la mitigación y la adaptación al cambio climático y ha avanzado que también trabajan en la actualización de la estrategia sobre cambio climático, que casi tiene una década.



La consejera ha reconocido que el Gobierno ha heredado problemas de residuos y vertidos del anterior Ejecutivo, también de CC, y ha tenido que ponerse al día con el sellado de vertederos.



Asimismo, ha informado de que Lanzarote acogerá en septiembre el segundo foro de energías limpias de la Unión Europea (UE), donde el Gobierno de Canarias pretende que se aborde la transición energética en las islas de la UE.



El diputado de Podemos Manuel Marrero ha criticado que CC lleva más de un cuarto de siglo gobernando y aún no hay un plan energético para Canarias.



Marrero ha reclamado la democratización de la energía y ha recordado las multas que ha recibido Canarias por no sellar muchos de sus vertederos.



El diputado del PP José Estalella ha denunciado que el Gobierno no haya puesto en marcha las 55 medidas que contempla la estrategia canaria contra el cambio climático, puesta en marcha en 2008, a pesar de que todos son conscientes de que existe un problema.



La diputada del PSOE Nayra Alemán ha lamentado que aunque es tarde, es el momento de que el Gobierno lleve a cabo medidas contra el cambio climático, mientras la diputada de Nueva Canarias Gladys Acuña ha opinado que la introducción del gas no arreglará el problema de la dependencia de los combustibles fósiles.



El diputado de la Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramos Chinea, también ha exigido que se siga con la dependencia de combustibles fósiles y ha destacado que el Cabildo de La Gomera ha encargado un estudio para realizar estrategia contra el cambio climático.



El diputado de CC David de la Hoz ha apuntado que el cambio climático va a provocar efectos que van a perdurar en el tiempo y las Islas deben tener la capacidad de decidir "en qué planeta quieren vivir".



El nacionalista ha recordado que existen más desplazados por cambios climáticos que por conflictos bélicos, por lo que es necesario actuar.