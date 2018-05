Lograr una financiación estable y fomentar la contratación de profesorado joven: retos de la universidad pública

Una financiación estable, que permita acelerar la contratación de profesorado joven y potenciar la investigación, supone uno de los de los principales retos a los que se enfrentan las universidades públicas españolas. El director de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), José Arnáez, ha explicado este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria que la crisis y los recortes presupuestarios han conllevado a que se acelere el envejecimiento del profesorado. De hecho, casi el 40% de su personal docente tiene más de 50 años.

En España, el camino para acceder a las plazas de profesorado universitario es largo y, además, la crisis contribuyó a que se precisara de cargos de ayudantes y de personal que iniciaba su carrera docente. Comparado con países como Dinamarca, donde solo el 27% de los profesores tiene más de 50 años y el 22% menos de 30, resulta llamativo. Arnáez subraya que para ser competitivos sí se que se deben cumplir con una serie de condiciones además de la tesis doctoral, como haber pasado una estancia en alguna universidad extranjera o haber publicado artículos en revistas científicas, por ejemplo.

Subraya que la formación de los jóvenes en estos momentos es excepcional y que desde la agencia se garantiza que el profesorado de las distintas universidades han sido evaluados con los mismos criterios. Precisamente, sobre calidad de los títulos de las distintas universidades también habló en declaraciones a los periodistas antes de este desayuno organizado por el Consejo Social de la ULPGC. Arnáez señaló en relación al caso Cifuentes que el alumnado de la Universidad Juan Carlos I tiene las mismas garantías que los estudiantes de otra universidad y señala que la labor de la agencia es v alorar los títulos "de una manera global, con los elementos que son básicos para impartirlo".

En cuanto a calidad, ha resaltado que la ULPGC cuenta con una posición excelente, porque un buen número de sus centros tiene el certificado del sistema de garantía de calidad, lo que facilita la acreditación institucional.

El presidente del Consejo Social de la ULPGC, Tristán Pimienta. ALEJANDRO RAMOS

El director de Aneca insistió durante su conferencia en que la inversión en educación superior está relacionada con la posición que ocupan las universidades en los ránking. De hecho, afirma no estar satisfecho con el porcentaje de PIB que se destina a las universidades ya que España está por debajo de la media de la UE. Mientras países como Dinamarca o Suecia destinan un 1'9% de su PIB, España destina un 1,3%.

No obstante, a pesar de que las universidades españolas no se encuentran entre las mejores, sí defiende que su sistema goza de una gran cohesión y el nivel exigido a los profesores es el mismo en todas ellas. Además, recuerda que el hecho de no estar encabezando los primeros puestos también va relacionado con el desarrollo económico del país.

Desayunos Universidad-Sociedad organizado por el Consejo Social de la ULPGC. ALEJANDRO RAMOS

"Sin investigación no hay universidad", repetía una y otra vez el representante de Aneca, quien recordó que la financiación para I+D+i es otra de las incertidumbres de la universidad española. A ello se añade la crisis demográfica ya que en 2050 se espera que haya cada vez menos estudiantes de la franja de edad de entre 18 y 24 años. No obstante, se mantiene optimista ya que confía en que se incorporen nuevos colectivos.

Otro de los problemas de los que advierte la Anec es la crisis del proyecto común europeo, ejemplo de ello es la incertidumbre que ha generado el Brexit. También alerta de que las universidades se han vuelto cada vez más competitivas y considera que en España no se pueden quedar pasivas ante ello. Una de las claves podría ser fomentar las alianzas entre universidades. Por ejemplo, si los estudiantes de la ULPGC tuvieran un carné que les permitiera acceder a otra como la de Burdeos, por ejemplo, haría de ella un centro mucho más atractivo que lograría atraer al alumnado. Así mismo, cree que es necesario avanzar hacia un nuevo modelo de gobernanza, aunque cree que deben valorarlo las universidades.