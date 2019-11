El Gobierno de Canarias dice que el Ejecutivo de CC no inició ningún expediente para tramitar una OSP marítima que una las 'Islas verdes'

Los trámites para implantar una obligación de servicio público en la línea marítima entre La Gomera, La Palma y El Hierro "no constan", afirmó el viceconsejero de Infraestructuras y Transportes, Gustavo Santana, quien dijo que el anterior Ejecutivo regional "no hizo los deberes".



El viceconsejero ofreció esta explicación ante la comisión parlamentaria de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, en la que el diputado del grupo Popular Juan Manuel García, que se interesó por la tramitación de este asunto, se mostró "sorprendido" por el anuncio de que no se haya iniciado ningún tipo de expediente.



El parlamentario popular recordó que el 13 de febrero de 2019 se celebró una reunión en la sede del Cabildo de El Hierro entre su presidenta, Belén Allende, y el vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transporte, Pablo Rodríguez, en ese entonces, en la que éste presentó un informe que avalaba la creación de la citada OSP y se indicó que previsiblemente se pondría en marcha en mayo o junio.



El viceconsejero Gustavo Santana argumentó que hay que pasar del debate a la acción porque el citado "impulso" no se ha visto plasmado ante la Dirección General de Transporte con un expediente que diese cobertura legal a la declaración de la OSP.



"En el servicio de Transporte Marítimo no consta que esos trámites se hayan llevado a cabo, y son el paso previo para incluirlos en el decreto de régimen de transporte regular con necesidades básicas", señaló Gustavo Santana, quien reiteró que la línea El Hierro-La Palma-La Gomera no figuran como comunicaciones marítimas incluidas en esta posibilidad.



Este es el paso en el que se encuentra el nuevo Gobierno de Canarias, que ha sacado además una autorización provisional para la OSP El Hierro-Los Cristianos hasta el 30 de junio de 2020 con fondos propios porque hasta agosto de este año tampoco se había iniciado el procedimiento correspondiente, dijo Santana.



Subrayó que "los deberes no estaban hechos" y los trámites "de esta magnitud" llevan tiempo, aunque en su opinión es factible la posibilidad de una OSP en las citadas islas porque cabe en el reglamento de transporte de la UE de 1992.



El diputado popular Juan Manuel García expuso al respecto que la isla de El Hierro no está en condiciones de igualdad con el resto de canarios en materia de transportes y señaló que la línea marítima con La Palma y La Gomera "es una vieja reclamación" en la que está "claro" que la ruta no es rentable pero que podría hacerse con un ferry que finalizase el trayecto en Tenerife.



Manuel Martínez, del grupo Socialista, señaló que esta línea es de vital importancia y subrayó que la única manera de crear región es tener conexiones marítimas y áreas en el archipiélago, por lo que pidió al viceconsejero que realice las medidas necesarias con la mayor urgencia posible para permitir el desarrollo de las islas más alejadas.



Por el grupo Nacionalista Canario el diputado Narvay Quintero sostuvo que esta línea es primordial por los lazos históricos entre las tres islas citadas y opinó que la UE "no ve con malos ojos" que se declare una OSP en el transporte marítimo, que incluso ayudaría al comercio agrícola directamente entre estos puertos y por lo tanto, ayudaría a abaratar la cesta de la compra.



Luis Campos, de Nueva Canarias, también se mostró sorprendido por la falta de estudios al respecto, lo que atribuyó a la poca solvencia o al desconocimiento del anterior equipo de la Consejería, y dijo que su grupo la OSP es necesaria para alejar "la visión metropolitana" de que el transporte hacia las citadas islas debe pasar por Tenerife.



Por el grupo Sí Podemos Manuel Marrero recordó que la OSP suple carencias en conectividad donde los transportes no son rentables y por lo tanto, la operación debe ser suplida por las administraciones públicas, y encomendó a la Consejería que finalice los estudios necesarios "cuanto antes" porque es un asunto urgente.



Jesús Ramos, de la Agrupación Socialista Gomera, precisó que los puertos en las citadas islas con "las puertas de entrada a nuestras casas" y pese a ello, las conexiones en El Hierro son escasas, al tiempo que mencionó que a él le lleva más tiempo viajar de Valle Gran Rey (La Gomera) a Santa Cruz de Tenerife a un turista alemán llegar a Canarias.



La portavoz del grupo Mixto, Vidina Espino, coincidió en que hay que pasar a la acción con las propuestas que aprueba el Parlamento autonómico porque "de nada sirve" aprobar una iniciativa si luego no se lleva a la práctica y, añadió, en relación con este asunto "es obvio que hay un déficit de conectividad".