La ministra de Turismo afirma que casi uno de cada cuatro afectados por el cierre de Thomas Cook en destino está en Canarias

La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, ha informado este martes de que de los 600.000 turistas afectados por la quiebra de Thomas Cook, 150.000 están de viaje en distintos países, 53.000 de ellos en España, en su mayor parte en Canarias (35.000 personas).



Maroto ha señalado que España solicitará al Reino Unido que refuerce su plan de contingencia para los turistas afectados en territorio español, que según la Autoridad de la Aviación Civil (CAA) británica son 30.000 y más de 53.000, según los cálculos de las administraciones españolas (35.000 en Canarias, 13.000 en Baleares y 5.000 en Cataluña, y sin cuantificar en Andalucía y la Comunidad Valenciana).



La ministra, que se reunió con los responsables de Turismo de las comunidades autónomas más afectadas por la caída del histórico operador británico, dijo que esos datos han sido aportados por la CAA, y que serían 450.000 los turistas que han contratado un paquete vacacional al turoperador y no podrán disfrutar de él.



Para los 150.000 afectados que están de viaje, el plan de contingencia cuenta con 1.000 vuelos en 55 países hasta el próximo 6 de octubre, de los que se han movilizado 64 para llevar a casa a 14.700 turistas, pero se desconoce cuántos corresponden al mercado español, ha agregado.



La CAA ha decidido poner el plan de contingencia por países y no por nacionalidades, lo que dificulta conocer cuál es la afectación entre los residentes españoles y, de ahí, "la importancia de que Thomas Cook comparta más información de la que ha transmitido a la autoridad británica.



"Queremos saber también cuántos españoles están afectados para poder darles garantías de que el retorno que tienen que hacer a España se hace en tiempo y en forma" y, si no, activar, a través de la red exterior de embajadas, un servicio necesario acorde a la situación de excepcionalidad que se está gestionando, ha agregado la ministra.



Tras confirmar que los hoteleros españoles están dispuestos a asumir parte de la deuda de Thomas Cook para evitar la quiebra, ha avanzado que España trabaja para poder salvar a algunas filiales del operador británico.



En este sentido, la ministra ha señalado que el Gobierno trabaja con Alemania y Suecia, para evitar la quiebra en particular de las dos filiales que operan en el mercado español, Condor y Thomas Cook Escandinavia.



También ha dicho que ha habido conversaciones "al más alto nivel" con estos dos gobiernos para que ambas filiales sigan funcionando, al menos en esta temporada que tenemos que cerrar.



En la reunión se ha analizado, asimismo, la afectación que supone esta quiebra para las empresas españolas y el Gobierno se ha comprometido a convocar en los próximos días a la comisión interministerial de turismo, lo que permitirá abordar todas las aristas que tiene la caída de Thomas Cook.



No estamos atendiendo solo la urgencia, sino también la situación financiera de las empresas y la conectividad, para, al menos, no perder a turistas que ya tenían comprometidos sus viajes con Thomas Cook para esta temporada, ha agregado.



"Todos tenemos un objetivo compartido que es cuidar del turismo que es una industria generadora de empleo, riqueza y bienestar, y, por lo tanto, hay que protegerlo", ha subrayado.



Tras alabar la coordinación con las comunidades autónomas, la ministra ha indicado que esta crisis "nos va a hacer más fuertes".