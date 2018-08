Macroconga contra el macromuelle de Agaete

“Puede ser que estemos ante el último Bioagaete sin macromuelle y esto hay que defenderlo, el momento es ahora”. Así animan desde la plataforma Agaete Sin Macromuelle a la sociedad canaria a decir no a la ampliación del muelle de Agaete durante el Festival Bioagaete Cultural Solidario, que este fin de semana espera recibir a cerca de 15.000 personas en el municipio del norte de la isla de Gran Canaria. Una macroconga como iniciativa principal de la plataforma a la que esperan, desde el carácter festivo y lúdico que les caracteriza, se una el mayor número de asistentes para decir no a la obra que el Gobierno de Canarias pretende llevar a cabo en el Puerto de Las Nieves.

El municipio de Agaete pone fin durante estos días a sus fiestas patronales con la octava edición del Bioagaete Cultural Solidario, un evento lúdico y creativo que combina los valores de la conciencia medioambiental, el intercambio cultural y la solidaridad. Cuatro días de intensa actividad con más de 50 grupos musicales y artistas con el objetivo de transmitir un mensaje de concienciación ambiental. Desde hace dos años el festival solidario, fijado como uno de los mayores de Canarias, está marcado por la posible ampliación del muelle de Agaete.

Proyecto de ampliación del Puerto de Las Nieves. Imagen de Puertos Canarios.

No es el festival el único evento que está señalado por el macromuelle, durante este mes de agosto las calles de la villa marinera han vivido fiesta, pero también conmoción. Las banderas con mensajes en contra del macromuelle ondeando al viento han sido este año las grandes protagonistas de la fiesta. A pesar de la adjudicación de las obras y con el no por parte del Gobierno central para llevar a cabo una consulta popular sobre la realización de la construcción del macromuelle, los agaetenses no han cesado en su lucha.

Esta semana, a tan sólo tres días para que diera comienzo el festival, la empresa OHL confirmaba que se había hecho con la ampliación del muelle de Agaete por 44,6 millones de euros, financiados por un 85% por los fondos europeos Feder. El proyecto fue otorgado por Puertos Canarios, adscrito a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, y el contrato implica la construcción de un dique de 530 metros de longitud para albergar dos líneas marítimas de transporte, la creación de 235 nuevos atraques deportivos y una nueva carretera de acceso paralela al barranco de Agaete que arrancará en el complejo cultural del Dedo de Dios y concluirá en la rotonda de Los Poetas.

Durante este fin de semana se celebra el festival Bioagaete y desde la plataforma Agaete Sin Macromuelle lo ven como “el altavoz perfecto” para dar voz y decir no al macromuelle. “Está enmarcado en Agaete, a escasos metros de donde pretenden cometer ese desastre”, reitera Cleia Montesdeoca, una de las integrantes del colectivo.

Vista del Puerto de Las Nieves, en Agaete. ALEJANDRO RAMOS

Montesdeoca cuenta que el sábado el colectivo tiene un espacio de 14:00 a 14:30 horas donde van a crear una macroconga con un recorrido que se explicará en ese momento, pero adelanta que tendrá que ver con la construcción del muelle. “Pasaremos por la rotonda de Los Poetas, que es el kilómetro 0 de esta catástrofe y con este acto lo que pretendemos, desde al ambiente festivo, es seguirla para Salvar Agaete y Salvar Gran Canaria”, manifiesta Montesdeoca. “Salvar nuestros océanos, nuestro medio natural, nuestro patrimonio, también es visibilizar todo esto desde una manera festiva”, señala. Desde el colectivo esperan que sea “multitudinaria” y anticipan que se están preparando drones para que quede reflejado el alcance.

“Estamos teniendo un aluvión de peticiones de camisetas y de iniciativas”, asegura la integrante del colectivo. “Yo creo que si esta vez miran para otro lado y no escuchan a la gente demostrarán un ejercicio de irresponsabilidad política y democrática una vez más”, opina Montesdeoca, refiriéndose a los dirigentes del Gobierno de Canarias, que aún no han hecho ninguna declaración con respecto a los movimientos en contra del macromuelle.

La activista critica que hasta ahora desde el Gobierno regional no se han “dignado a hablar con nosotros ni a hacer ningún tipo de declaración o tender la mano”. Asimismo, recuerda que tras la manifestación del pasado 23 de junio, cuando vieron la cantidad de gente que se manifestó “empezaron a contraatacar”. “Ahora vamos a ver que pasa después del Bio, esto es una batalla, pero la guerra es larga y habrá más cosas”, sentencia.

Colectivo 'Agaete sin macromuelle' en la manifestación de este sábado. ALEJANDRO RAMOS

El plantel de actividades del Bioagaete Cultural Solidario se completa desde este jueves con el Festival Internacional de Cine de Trail Running ‘Trails in Motion’, que, en su gira mundial, volverá a realizar una única parada en Canarias; la V Bio Trail, carrera benéfica nocturna que recorrerá el viernes 24 los senderos del municipio con salida y llegada en el Puerto de las Nieves, organizada por Agaeterun con la colaboración del Instituto Insular de Deportes, así como el Torneo PadelChess Bioagaete que tendrá lugar el sábado 25.

Respaldar la labor de las organizaciones solidarias es otro de los objetivos del festival, que este año serán la Federación Ben Magec- Ecologistas en Acción, la Fundación Canaria Flora Acoge, la Asociación Mi Hijo y Yo, los Centros Educativos de Agaete y la Asociación Scout Doramas 104. En consonancia con ediciones anteriores, el Festival promoverá la recogida de tapones de plástico para respaldar las causas de la Asociación Iraitza Tapones Solidarios.