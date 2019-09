La Seguridad Social de Las Palmas es la segunda con más quejas de todo el país

Los sindicatos celebran que desde la Dirección Provincial del INSS se esté intentando poner remedio al colapso que sufren las oficinas. Sin embargo, consideran que traer refuerzos de Madrid solo “parchea” la situación CCOO y UGT defienden que debe abrirse el calendario de citas para que los usuarios puedan pedir hora con más tiempo. En la lista de espera no se contabiliza a todas las personas que quieren solicitarla y la web no lo permite "No existe disponibilidad en los próximos días para el servicio seleccionado" es el mensaje que sigue saliendo dos semanas después del anuncio de que vendrían refuerzos