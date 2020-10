Aurelia Gil y Palmas comparten el premio a la Mejor Colección 2020 de la Semana de la Moda Baño de Gran Canaria

Dos colecciones muy diferentes, llena de tul y fantasía una y looks glam de inspiración ochentera la otra, pero de indiscutible calidad, fueron reconocidas con el premio a la Mejor Colección 2020 de la Semana de Moda Baño de Gran Canaria.

Con la entrega de premios, que contó con la modelo canaria Helen Lindes de maestra de ceremonias, cerró esta edición del acto organizado por el Cabildo de Gran Canaria e Ifema.

El premio en este caso consiste en sendos reportajes de las marcas ganadoras en la revista profesional Cyl, especializada en Moda Íntima y Baño. Por su parte, Lycra aporta 300 kilogramos de fibra para que el ganador del premio fabrique su colección 2021, y además asesorará al ganador en el desarrollo de los tejidos de su nueva colección.

Además, se hizo entrega del premio Carlsberg a la Mejor Colección Sostenible que recibió All that she loves, con su apuesta por la artesanía del "hecho a mano" y del proceso que identifica a ATSL: la tintura en prenda. El premio consiste también en convertirse en protagonista de un reportaje en una revista de moda y tendencias que la organización se encargará de facilitar.

Los ganadores de ambas categorías fueron seleccionados entre los diseñadores consagrados que han desfilado en esta edición de Semana de Moda Baño de Gran Canaria.

Lindes estuvo acompañada en la entrega de premios por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, por el director general de Ifema, Eduardo López-Puertas, por la directora de pasarelas de Ifema y de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, Nuria de Miguel, por la Directora de la revista CYL MODA ÍNTIMA Laura Ugalde, y por la Brand Manager de Carlsberg, Verónica Rodríguez.

El jurado estuvo compuesto por la directora de la revista CYL, Laura Ugalde, la directora de la Semana de la Moda Baño Gran Canaria Moda Cálida 2019, Nuria de Miguel, la coordinadora del Programa Gran Canaria Moda Cálida del Cabildo de Gran Canaria, Araceli Diaz Santana, el presidente de ACME, Modesto Lomba, la directora ejecutiva de ACME y miembro del Comité de Moda MBFWMadrid, Pepa Bueno, y la directora artística y de casting ESMA, Esther García.

La pasarela refuerza con estos premios su compromiso con la moda baño, enfocados a dar visibilidad a los diseñadores, en su constante aprendizaje y en el crecimiento de las marcas participantes.