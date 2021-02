El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ordena desmontar las terrazas 'express' tras volver la isla al nivel 2 de alerta

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha anunciado este domingo la actualización de las medidas de restricción en el municipio para frenar la COVID-19 una vez que el Gobierno de Canarias ha bajado el nivel de alerta vigente en la isla, desde 3 al 2.

Esto implica, entre otras cosas, que los locales de hostelería pueden reabrir sus comedores y barras, por lo que el Consistorio de la capital grancanaria ha anunciado que, al terminar la prohibición de atender en el interior de los locales, termina también la medida temporal adoptada para que dichos establecimientos y negocios dispusieran de terrazas en la vía pública. Dichas terrazas, denominadas express porque sus permisos de instalación o ampliación se tramitaban por la vía rápida, deberán desaparecer desde este lunes, volviendo los locales a su configuración original. "Se recuerda que con motivo del cambio de fase los establecimientos de hostelería deberán volver a la situación precedente al recuperarse la actividad en el interior de los locales", ha explicado en nota de prensa el Ayuntamiento poco después de conocerse el cambio de fase.

Por contra, se aumenta el número de comensales por mesa a seis personas, en vez de cuatro, y el aforo queda limitado al 75% en terrazas y al 50% en el interior.

La Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Las Palmas (AECBR) había pedido esta semana al alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, que si se bajaba de nivel, se permitiera a estos negocios mantener esta medida excepcional de ubicar terrazas en la vía pública, ya que supone un alivio a la dura situación que está atravesando este sector. Sin embargo, el Ayuntamiento ha optado por no mantener la ocupación de la vía pública.

Otras medidas en la hostelería capitalina

En las terrazas u otros espacios al aire libre dependientes del establecimiento quedan prohibidas las actividades que propicien no mantener la distancia de seguridad interpersonal o no usar mascarillas. Asimismo, la hora de cierre de dichos locales debe ser antes de las 23:00 horas.

En cuanto al aforo entre no convivientes, en espacios públicos y privados, se limita la permanencia de grupos de personas a un máximo de seis, salvo en el caso de convivientes. Si el grupo incluye tanto personas convivientes como no convivientes no excederá de seis personas.

El Consistorio capitalino, que mantiene activo el Plan de Emergencias y Seguridad Municipal, Pemulpa, podrá modificar las medidas en función de la evolución de la pandemia, siguiendo en todo momento las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que el Gobierno de Canarias modifica también a partir de este lunes la limitación de libertad de circulación de las personas en horario nocturno entre las 23:00 horas y las 6:00 horas.