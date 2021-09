Canarias notifica 85 casos nuevos de COVID y lamenta la muerte de dos personas por la enfermedad

Canarias ha registrado 85 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total acumulado en el archipiélago se eleva a 94.802, mientras que se lamenta la muerte de dos personas por la enfermedad, por lo que el número de fallecidos aumenta hasta los 983 desde que se iniciara la pandemia, según datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario.

Así del total de casos, 1.840 están activos (-141), de los que 40 están ingresados en UCI (sin variación), 192 permanecen hospitalizados (-2) y 1.608 están en sus domicilios (+34). Además 91.979 personas han superado la enfermedad en lo que va de pandemia en el archipiélago tras recibir el alta hospitalaria 224 personas en las últimas horas.

En cuanto a la Incidencia Acumulada (IA) a 7 días en Canarias se sitúa en 25,69 casos por cada 100.000 habitantes y la IA a 14 días está en 56,94 casos por 100.000 habitantes. Asimismo se han realizado un total de 2.118.016 pruebas PCR en las islas, de las que 1124.390resultaron positivas, lo que supone el 5,87%.

Por islas, Tenerife suma hoy 47 casos con un total de 45.367 casos acumulados y 1.022 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 36.225 casos acumulados, 29 más que el día anterior y 554 activos. Lanzarote suma ocho nuevos casos con 6.830 acumulados y 93 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 4.420 casos acumulados con tres casos más que la jornada anterior y 155 activos. La Palma no suma nuevos casos y cuenta con 1.099 acumulados y diez activos; El Hierro no registra nuevos casos, por lo que sus acumulados son 458 y sus activos seis. Por su parte, La Gomera no incrementa sus casos, por lo que tiene 402 acumulados y no tiene casos activos. Por islas, hay un desajuste de dos casos más que están pendientes de revisión estadística.