Los centros de infantil y primaria exigen a Educación que defina ya los protocolos anticovid para el próximo curso

La plataforma de directores de centros de educación infantil y primaria de Canarias, el alumnado y las organizaciones sindicales de enseñanza han exigido a la Consejería de Educación que defina ya los protocolos de actuación frente a la COVID-19 de cara al próximo curso y mantenga al personal contratado como refuerzo durante la pandemia.

En un comunicado conjunto tras la reunión mantenida este lunes, los sectores educativos han incidido en la necesidad de reforzar las medidas sanitarias y de higiene de los centros para el curso 2021-20222 ante "el aumento imparable de contagios", el incremento de los brotes y la aparición de nuevas variantes del virus.

Para ello, "es imprescindible que la Consejería de Educación, tras la revisión de lo acontecido el curso pasado, establezca de inmediato los nuevos protocolos de actuación en centros educativos para este nuevo curso y mantenga, al menos, las plantillas de refuerzo Covid del curso 2020-21", expone la nota.

La comunidad educativa insta al Gobierno regional a pasar "de las palabras a los hechos" y a evitar que se repita la situación de incertidumbre vivida el pasado verano, "en el que no se dispuso de protocolos hasta las primeras semanas de septiembre, una vez iniciado el curso".

El comunicado señala que estos protocolos no solo son necesarios para la organización de los tiempos, espacios, recursos y medidas higiénicas o para establecer el trabajo previo necesario de los equipos directivos y del personal docente y no docente, sino que "también sirven para que las familias y el alumnado conozcan a qué realidad se enfrentarán en este nuevo curso y puedan ir estableciendo sus prioridades, necesidades, organización, etc."

También pide que la Consejería de Educación se defina públicamente y, sin excusar "la dilación de sus decisiones en los pronunciamientos de Sanidad", a favor del mantenimiento de las plantillas de refuerzo COVID "que tanto han ayudado al mantenimiento de los centros educativos como lugares seguros", evitando la existencia de brotes y la propagación del virus.

"Cuando hablamos de plantillas de refuerzo, lo hacemos de forma amplia, por lo que nos referimos a todas las plazas que se requirieron en el curso 2020-21, tanto de personal docente como no docente. Estas últimas, especialmente necesarias para poder poner en marcha los centros a principios de septiembre y garantizar el resto de servicios que se presta al alumnado y las familias", añade la nota.