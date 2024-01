Declara que fue violada ocho veces por un hombre tras negarse a mantener relaciones sexuales en Tenerife

Una mujer trans ha declarado durante un juicio por agresión sexual celebrado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que fue violada hasta en ocho ocasiones durante dos horas por un hombre al que conoció a través de una aplicación.

Según la mujer, pese a que al principio accedió a tener relaciones completas, al final se negó, pero el acusado se puso violento, la mantuvo inmovilizada y la agredió hasta que pudo escaparse. Luego, cogió un cuchillo de la cocina con el que lo obligó a abandonar la vivienda.

Los hechos se produjeron en abril de 2022 y la Fiscalía pide seis años de prisión para el acusado y el pago de 5.000 euros a la víctima, mientras la acusación particular eleva la pena de prisión a doce años.

“Se volvió loco, no sé de donde sacó la fuerza pero me hizo tales heridas que aún hoy no he podido volver a tener relaciones”, relató la mujer.

Según el relato de la mujer, después de que el hombre abandonara la vivienda, llamó al 112, llegaron la policía y la ambulancia, fue trasladada al hospital y desde allí a la comisaría, donde identificó al denunciado por una fotografía.

Durante la sesión, el acusado declaró que ese día contactaron por medio de internet y acordaron que se desplazaría a su casa a donde llegó sobre las diez de la noche.

El hombre aseguró que coincidieron en tener sexo completo y que en ningún momento hubo ningún episodio violento. En total, habrían transcurrido unos cuarenta minutos cuando el hombre decidió abandonar la casa, según su relato; entonces ella le propuso que pasara la noche y ante su negativa se inició una discusión.

El hombre dijo que desconoce el origen de las heridas que presentaba la mujer en la pierna, mama derecha y en la zona anal, entre otras, que obligaron a prestarle atención en el hospital.