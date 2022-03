Dolores Corbella, filóloga canaria en la RAE: “Se oirá nuestra voz y nuestro acento”

El Parlamento de Canarias ha recibido este miércoles a la filóloga Dolores Corbella, que ha sido elegida recientemente para ocupar la silla D de la Real Academia Española (RAE), siendo la primera mujer del archipiélago en hacerlo y con el objetivo de que “la voz y el acento canario” se hagan oír en todo el país.

Así lo ha expresado la académica en una rueda de prensa en la que ha señalado que cree que es precisamente por su trabajo lexicográfico sobre el dialecto canario por lo que la RAE ha avalado su ingreso.

Para Corbella, esto supone “una oportunidad de reivindicar lo canario como una parte importante del español” y además, “con orgullo, porque la tarea está realizada ya que tenemos toda nuestra lengua documentada”.

Con su acceso, la filóloga tinerfeña se convierte en la duodécima mujer que consigue un puesto en la RAE, algo que ha llevado “mucho trabajo y que no ha sido fácil”, ya que en varias ocasiones ha participado en tribunales en los que ha sido la única mujer presente.

“Siempre he podido trabajar, me he enfrentado a lo que se me ha puesto por delante y por ello mi generación y yo hemos roto algunos techos”, ha añadido.

Corbella tiene dos años para leer su discurso de ingreso y por lo tanto, tomar posesión de su nuevo puesto, y pese a que tendrá que combinar la elaboración de este estudio con sus clases en la Universidad de La Laguna, espera comenzar en el mes de julio.

Por su parte, el presidente del Parlamento, Gustavo Matos, ha declarado que la académica representa “un hito inspirador para todos los que han dedicado su esfuerzo a las humanidades”, así como una referente para todas las mujeres que quieran enfocar su carrera hacia esta rama.

Matos ha insistido que es “un orgullo y una oportunidad” que desde la institución se pretende aprovechar para que la lengua canaria esté representada.