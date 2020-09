Las familias de la escuela con más barracones de Canarias exigen ratios más bajas: "Queremos un colegio digno, no un corral"

"Queremos un colegio digno, no un corral". Un centenar de padres y madres se ha concentrado este lunes frente al CEIP Costa Teguise, en Lanzarote, para exigir más profesorado y ratios más bajas a solo dos días de comenzar el nuevo curso escolar (en la Isla, los centros de Infantil y Primaria abren el miércoles, ya que el 15 de septiembre se celebra la festividad de Nuestra Señora de los Dolores). "Este año las ratios son superiores a las del anterior, alcanzando los 25 alumnos por clase en los grupos puros", explica Pedro Gil, el presidente del AMPA. Por otro lado se encuentran los grupos mixtos, aquellos en los que se mezclan estudiantes de distintos niveles y que, según Gil, están compuestos por 22 niños y niñas.

El curso escolar comenzará de forma presencial el día 15 en toda Canarias y se harán PCR en los centros de las zonas con mayor índice de contagios

En el curso 2020-2021 el alumnado del CEIP Costa Teguise se dividirá en 31 grupos, frente a los 33 del año anterior, según datos aportados por el AMPA del centro. Las familias exigen al menos 34 grupos, una ampliación que "no exigiría instalaciones complementarias", porque hay espacio suficiente.

El presidente del AMPA asegura que las infraestructuras de este centro, integrado por aulas modulares y trece barracones, tampoco son las adecuadas para cumplir con las medidas sanitarias exigidas para contener la propagación de la COVID-19. "Las aulas son de 25 metros cuadrados y las aulas no pueden abrirse más de 12 centímetros, por lo que la ventilación es insuficiente", explica. La sustitución de estas dependencias es una de las luchas históricas de las familias del CEIP Costa Teguise. La instalación de barracones se planteó como una solución provisional, que se ha alargado durante trece años. El AMPA también critica que no haya espacios de sombra y que el centro albergue a 700 niños y niñas, aunque se haya creado para acoger a 400.

Pedro Gil no llevará a su hija al colegio el miércoles porque no lo considera un lugar seguro: "Llevamos seis meses cumpliendo con todas las medidas de distanciamiento porque tenemos una persona de alto riesgo en la familia, y ahora no podemos arriesgarnos".