El fuego de Valleseco baja a nivel 1 y el Cabildo de Gran Canaria asume su gestión

El gran incendio forestal declarado el pasado 17 de agosto en el municipio grancanario de Valleseco, que se ha dado por controlado hace dos días, ha bajado al nivel 1 de emergencia, por lo que el Cabildo de la isla asumirá su gestión hasta que se confirme su extinción.



Así lo han adelantado fuentes del Gobierno canario, que ha sido el responsable hasta el momento de dirigir las labores de extinción de este voraz incendio, que ha afectado a 9.200 hectáreas y ha obligado a evacuar a 10.000 personas de una decena de municipios de la isla.



En las últimas dos semanas tres fuegos han afectado a Gran Canaria. El primero de ellos comenzó el 10 de agosto en Artenara y se propagó por 1.500 hectáreas de monte.



Dos días después le siguió otro originado en Cazadores (Telde), que se cobró otras 160 hectáreas.



El pasado 17 de agosto se declaró en Valleseco un tercer fuego que creció con rapidez por la cumbre grancanaria y quedó controlado hace dos días, después de que intervinieran en él a diario cientos de efectivos aéreos y terrestres.



En un comunicado, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno canario ha informado de que la decisión de bajar a nivel 1 este incendio se ha tomado a propuesta del director técnico del Plan INFOCA y la información recibida de la dirección de extinción.



A partir de ahora, el Cabildo de Gran Canaria asume la dirección de la emergencia en la intervención de los recursos y la comunicación a la población hasta su extinción.



Esta declaración afecta al ámbito territorial del incendio forestal y su perímetro de seguridad en los municipios de Valleseco, Vega de San Mateo, Artenara, Tejeda, Moya, Santa María de Guía, Gáldar y Agaete.

#AVISO Nivel 1

-Se puede cazar FUERA de lo quemado y no a menos de 100 m

-Se puede subir a la cumbre, pero NO PISAR LO QUEMADO

-Avisar ante cualquier humo

-Carreteras abiertas, cuidado con desprendimientos



PRECAUCIÓN, el #IFValleseco no está extinguido



Equipos aún trabajando pic.twitter.com/A38ZeadNMd