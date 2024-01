Gran Canaria escuchará a sus habitantes antes de hacer el Marco Estratégico de Igualdad

El Cabildo de Gran Canaria y la Asociación de Mujeres Zuleima ha puesto en marcha la iniciativa itinerante 21 días analizando Gran Canaria con perspectiva de género, un proyecto con el que escuchará el sentir de los habitantes de la isla antes de hacer el Marco Estratégico de Igualdad.

Así lo ha explicado este martes la portavoz de la Asociación de Mujeres Zuleima, Nereida Vizuete, que ha detallado que esta iniciativa busca propiciar espacios para “hablar con la gente, ver qué siente y percibe” en torno a lo relacionado con la igualdad, la violencia de género o el feminismo, cuestiones que suscitan “una crispación social enorme” y sobre las que suelen disertar personas expertas, no población en general.

Por ello, las promotoras de este proyecto, que parten de la premisa de que hace falta más igualdad, aunque se ha avanzado mucho al respecto, quieren “sentarse a hablar con la gente” y debatir sobre la crispación que genera en su día a día las diferentes desigualdades.

“Cuando hemos conseguido más avances que nunca, sale una encuesta diciendo que hay gente que se siente discriminada”, cuando “el feminismo no discrimina, es igualdad y es para todo el mundo”, ha aseverado Visuete, quien ha estimado que “si esa idea no está llegando, hay que sentarse a escuchar porque algo no está yendo bien”.

La igualdad no es “solo algo de las personas que hacen política o que están en los equipos técnicos”, sino que también incumbe a “las que están, día a día, trabajando en los jardines, en la cafetería o en el centro de salud”, que sufren desigualdad y “no terminan de dar el salto, por ejemplo, para acabar con las violencias”.

La consejera de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, ha destacado que aunque “se trabaja en todo lo necesario para avanzar en este campo, hay que hacer más”, porque es necesaria “la complicidad social y que se produzcan debates dentro del ámbito social porque, de lo contrario, es imposible cambiar la sociedad”.

Las administraciones públicas “pueden legislar, pueden garantizar la protección de las mujeres y que tengamos en España una de las legislaciones más avanzadas de la Unión Europea y del mundo, pero cambiar el mundo y la perspectiva de género no se puede hacer sin la sociedad en su conjunto”, ha referido Mena.

Por eso, este proyecto busca “llegar a cada rincón” de Gran Canaria para “escuchar opiniones, debatir y de sacar conclusiones que pasarán a integrar el Marco Estratégico de Igualdad, un documento vivo en el que siempre se acogerán aportaciones”, ha adelantado.

Con esa información se buscará “implementar líneas de trabajo que den respuesta a las necesidades que plantea la ciudadanía, la sociedad en general, poniendo incluso programas novedosos”, como ha sido el caso del programa de atención a las víctimas de ciberviolencias, una necesidad que se detectó a través de estos procesos participativos, ha resaltado.

La misma idea ha destacado el vicepresidente del Cabildo, Augusto Hidalgo, quien ha puesto de relieve la importancia de reflexionar sobre estas cuestiones a través de 21 foros de análisis para conocer “cuál es la brecha género desde el punto vista transversal, desde todos los municipios”.

Se trata de un análisis “desde del punto de vista de la violencia de género, pero también desde el ámbito de la vida social y profesional”, para contar con datos sociológicos de cada municipio y a nivel insular.

Para Hidalgo, “la mejor forma de abordarlo es de manera sosegada, con un debate que ofrezca una visión actual de cuál es la perspectiva de la ciudadanía sobre estos asuntos porque, todavía hoy, a pesar de que hemos avanzado muchísimo en las últimas décadas, sigue siendo ”un problema grave, también de perspectiva por parte de la ciudadanía“.

“Se está generando un debate cada vez más polarizado que debe abordarse en este tipo de foros para que podamos debatir con total libertad sobre esta cuestión y poner toda la problemática encima de la mesa”, ha destacado.

Las conclusiones que se sacarán de este informe “dirán por dónde tenemos que caminar, también del lado institucional y desde la administración en general”, ha recalcado.