“Se está extinguiendo casi el 2% de la tasa anual de diversidad y podemos quedarnos solos en este planeta y sin recursos”. Así de contundente se expresó Eugenio Reyes, educador y divulgador medioambiental, en el curso Impactos del cambio climático en territorios insulares que organiza la XXIX edición de la Universidad de Verano de Maspalomas, patrocinado por la compañía eléctrica canaria con energía de origen 100% renovable Canaluz, en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Reyes, investigador del Jardín Botánico Viera y Clavijo durante más de 30 años, manifestó que “necesitamos un nuevo proyecto como seres humanos, que entienda que no hacen falta tantas cosas. La clave es vivir con menos, pero con mejor calidad. Debemos cambiar la mirada, buscar la calidad de vida y no la cantidad de vida”. En su opinión, hay que reducir el consumo. “No podemos seguir derrochando, debemos aprender a vivir con pocas cosas, esa es la clave y lo que plantean los ecologistas y movimientos filosóficos que más han reflexionado sobre este tema. La comunidad científica afirma que hay que decrecer. Aprender a vivir con menos, que no significa perder calidad. Es decir, menos ruido para un mejor descanso, menos trabajo, pero mejores salarios. Por ahí hay que caminar”.

Sin embargo, Reyes expuso que existe cierto sentimiento de pesimismo que hay que combatir, con la ilusión general y con las ganas de cambio, e hizo una invitación a todos, “a organizarse, empoderarse, poner paneles solares en sus casas y a mejorar el medio ambiente. Creo que la fuerza del enjambre colectivo puede mejorar la situación, si nos organizamos como pueblo”.

Eugenio Reyes, lamentó que “las especies que se han ido no van a volver. El cambio climático es irreversible en muchas estructuras, pero sí hay posibilidades de mejorar y conseguir que la situación no vaya a peor”.

El pinzón azul, en peligro

Por su parte, el biólogo Pascual Calabuig, explicó los efectos que está provocando el cambio climático en algunas especies silvestres de Gran Canaria. Hizo una mención especial al pinzón azul, “nuestra especie más emblemática, que está viviendo en una zona que cada vez le viene peor, ya que se está ubicando en la zona alta del suroeste de la isla, un hábitat muy caluroso, muy por encima de lo que esta especie debería soportar”.

Calabuig que ha desarrollado su trabajo en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Tafira y es impulsor de diversas campañas de recuperación y conservación de especies, habló de ‘Los efectos del cambio climático sobre nuestras especies silvestres: el caso del pinzón azul de Gran Canaria’.

El biólogo manifestó que hace falta realizar cambios para proteger a las aves, como intentar contaminar lo menos posible con el CO2, evitar los gases invernadero o ayudar a la fauna dejando recursos híbridos en la naturaleza, durante las épocas veraniegas. “Hay que pensar que en el mundo viven más seres vivos que tienen que volar muchos kilómetros para encontrar agua para beber. Entre todos podríamos comenzar a poner bebederos en nuestros jardines”, por ejemplo”

Programa

En la jornada del jueves, José Luis Peraza, tecnólogo en Energías Renovables. presentará la ponencia titulada Energía de las olas para la ciudadanía. Acto seguido, intervendrá David Suárez, director de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, para abordar Meteorología y clima, elementos para comprender el cambio climático. Por último, el viernes se cerrará el curso con la intervención de José Luis Navarro, profesor de Educación para la sostenibilidad, con su conferencia Pedagogía para dar a entender el cambio climático. A su término, los asistentes realizarán una visita guiada al Palmeral y a la Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas.

