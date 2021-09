Tenerife baja al nivel 2 de alerta, Fuerteventura se mantiene y se amplían los horarios del ocio nocturno

La isla de Tenerife baja al nivel 2 de alerta sanitaria mientras que Fuerteventura se mantiene en nivel 3. Así lo ha explicado el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, quien ha comparecido tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno en la que se han analizado los informes de la Consejería de Sanidad sobre el avance de la pandemia en las islas. Estos cambios entran en vigor a las 00.00 horas de este viernes. Además, Olivera ha anunciado modificaciones en los horarios del ocio nocturno en los niveles 1, 2 y 3, vinculadas a la presentación del certificado COVID-19.

Puerto del Rosario registra la peor tendencia de COVID de toda España, mientras Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria mejoran

Tenerife ha mantenido su tendencia a la baja, con lo que se consolida su mejoría y así, dos semanas después de descender al nivel 3, baja ahora al 2. "Hay un descenso manifiesto de los contagios y la tendencia se mantiene a la baja", ha explicado.

Sin embargo, Olivera ha hecho especial hincapié en que la situación de Fuerteventura no justifica un cambio de nivel, ya que, de hecho, "ha empeorado" en los últimos días y su incidencia acumulada a siete días duplica la media de Canarias. "Es una situación epidemiológica muy particular y preocupante", ha indicado. El viceconsejero ha destacado que en la isla se observa un patrón de dispersión de casos por toda la isla muy llamativo, ya que no suele darse en las islas no capitalinas, donde los focos de contagios suelen estar muy localizados. Por ello, ha dicho, se mantiene el nivel de alerta.

Fuerteventura es la única isla que presenta una curva de contagios ascendente, tanto a siete como a 14 días, y cuya incidencia está por encima del umbral de 50 casos / 100.000 habitantes, la más alta de todo el archipiélago. De hecho, según el ranking de ciudades con mayor incidencia COVID de todo el país, Puerto del Rosario, capital de la isla, muestra la tendencia ascendente más alta, tras notificar 249 casos por cada 100.000 habitantes este martes. La isla dejó de mejorar a comienzos de septiembre, cuando su curva rebotó y comenzó de nuevo a ascender.

La Gomera, El Hierro, La Palma, Lanzarote y La Graciosa siguen en nivel 1. Gran Canaria permanece en nivel 2.

Ampliación de horarios del ocio nocturno

Olivera también ha anunciado una modificación importante en las restricciones, como parte del desarrollo de los contenidos del decreto ley de medidas COVID. Concretamente, el horario del ocio nocturno, que se amplía, aunque solo temporalmente hasta el 31 de octubre. Después se valorará su resultado para estudiar su implantación o retirada.

Así, tras recibir la propuesta de las asociaciones más representativas del sector, el Gobierno ha acordado modificar las restricciones, ampliando los horarios en este sector siempre que se exija el certificado COVID para acceder a los locales.

Por tanto, en las islas en nivel 1 y 2 podrán cerrar a las 04.00 horas; en nivel 3, a las 03.00; y en nivel 4, se mantiene a las 01.00 horas. Esta modificación entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial de Canarias.