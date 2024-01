“No podemos consentir que se normalice el abuso”: Canarias se vuelca con las mujeres que denuncian el acoso de Armando Ravelo

La denuncia de una actriz canaria sobre el acoso machista que sufrió por el cineasta Armando Ravelo cuando tenía solo 15 años ha destapado todo un ‘Me Too’ en señal de muestras de apoyo y con nuevos casos que reprueban los comportamientos machistas del autor. En solo unas horas el director de cine ha anunciado que deja su carrera y que asume las consecuencias. Niega haber cometido agresión sexual y violencia sobre las mujeres aunque sí reconoce actitudes tóxicas en las relaciones y rasgos de narcisista.

La directora del Instituto Canario de Igualdad, Ana Brito, se ha posicionado del lado de la víctima, asegurando que condena “cualquier conducta, expresión verbal, abuso que atente contra la dignidad de las mujeres”. En este sentido, aclara que apoya a la artista canaria “que ha dado un paso adelante” para denunciar al director y que también apoya “a todas las actrices que se han sumado a esta denuncia en sus redes sociales y han decidido expresar públicamente diversas actitudes vejatorias, abuso de poder o acoso psicológico del director hacia ellas”.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aún no se ha posicionado al respecto, pero la directora del ICI insiste en que “este Gobierno condenará siempre todo tipo de agresión, abuso o acoso que desde el machismo pueda expresar cualquier hombre en el sector o en el ámbito que sea y se pone a disposición de todas las artistas que en este caso han denunciado esta situación”. “No podemos consentir que desde una situación de poder se normalice el abuso y comportamientos machistas”, añade.

“Animamos a todas las mujeres que se hayan visto en situaciones de este tipo a que lo verbalicen, lo cuenten a su entorno, lo denuncien y confiamos en que si este caso llega a la Justicia se esclarezcan los hechos”, ha insistido Brito. “Además, recordamos que todas las subvenciones del Gobierno de Canarias se otorgan conforme a la más estricta legalidad”, subraya.

Desde el Cabildo de Gran Canaria, la consejera de Igualdad, Isabel Mena (PSOE), celebra que este “tipo de situaciones se hagan públicas” porque “significa que en este momento, la sociedad da más seguridad a las mujeres para dar un paso al frente y denunciar cualquier tipo de agresión que hayan sufrido o estén sufriendo en este momento”. “Lo que estamos viendo es una conquista del movimiento feminista porque lo que era impensable hace unos años, lo que se ha mantenido en silencio tantos años por miedo a una incomprensión social ahora es una realidad, esas denuncias se producen porque hay más sentimiento de seguridad y comprensión”, afirma.

La consejera anima a que en este tránsito se acuda también a la Justicia porque “tenemos una de las legislaciones más avanzadas” y recuerda que el Cabildo de Gran Canaria tiene en marcha un servicio para prevenir y denunciar las ciberviolencias machistas. “Esta es una violencia recorrida en la legislación, que está en auge y, como le pasó a la primera actriz que denunció, sobre todo se da en menores de edad o en mujeres muy jóvenes”, apunta.

“El Cabildo abrió ese servicio hace unos meses porque era consciente de que esta realidad hay que atajarla y que se necesitan servicios de apoyo y orientación para mujeres que están siendo víctimas”, agregó. Mena sostiene que la denuncia pública sirve de ejemplo. “Conocimos el movimiento Me Too de EEUU de una denuncia que nace de ese sentimiento de estar acompañadas y no ser las únicas, pues que el siguiente paso sea saber que pueden denunciar si quieren y que la ley las protege”, destaca.

La asociación Mujeres Jóvenes de Gran Canaria - Ágora Violeta también ha mostrado su apoyo a estas mujeres y ha indicado que “nos encontramos ante un ejemplo flagrante de cómo el patriarcado y las estructuras en las que se sustenta, perpetúan la vulnerabilidad de las mujeres en entornos jerarquizados, en los que los hombres ejercen el poder que dicha jerarquía les otorga con absoluta impunidad” y añade que “las acusaciones hechas por las actrices canarias arrojan luz sobre las experiencias cotidianas de innumerables mujeres que enfrentan en silencio la reproducción de la violencia sexual en entornos laborales”.

“Instamos a las autoridades pertinentes a tomar medidas firmes para investigar a fondo estas denuncias y asegurar que se haga justicia. Además, hacemos un llamado urgente a la industria del cine canario para que desarrolle un compromiso firme para la creación de entornos seguros y libres de abusos, donde las mujeres puedan desarrollarse profesionalmente en un entorno libre de violencias sexuales”, sentencia la asociación.

A lo largo del fin de semana y de este lunes numerosas personalidades del mundo de la cultura o el periodismo han mostrado su apoyo a las actrices y profesionales que han denunciado como el humorista Kike Pérez, el actor Víctor Ubara, la influencer Ceci Walace, la cantoautra Dácil Santana, la cantante MeOmana o el actor Abián de la Cruz.