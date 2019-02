La odisea de estudiar árabe en Canarias

Las opciones para estudiar en Canarias idiomas menos demandados como el árabe son escasas en la educación pública. Cada año, las tres escuelas oficiales de idiomas donde se imparte esta lengua: Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, se enfrentan a la incertidumbre de que el próximo año no se oferte el siguiente curso. El motivo es que en cada una de ellas solo hay un profesor o una profesora , que imparte los tres años correspondientes al nivel básico y uno de los tres cursos que componen todo el ciclo de intermedio, ya que solo pueden abarcar a cuatro grupos si son contratados a jornada completa. Cada año, supone una lucha constante para que se mantengan los cursos y nunca se ha impartido en ninguna de las islas el nivel avanzado, por lo que no es posible obtener la titulación de máximo nivel en este idioma.

En mayo del año pasado, los estudiantes de Santa Cruz de Tenerife protestaron, ya que el nivel intermedio iba a ser suprimido de esa escuela de idiomas por no llegar a la ratio de 15 personas por aula. Sin embargo, después de insistir, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias accedió a rebajar el número mínimo de estudiantes para poder mantener este nivel. Este año, ante la incertidumbre de que esto vuelva a ocurrir, el alumnado ya está recogiendo firmas en change.orgy movilizándose para intentar que sus reclamos sean escuchados. Su petición es que Educación contrate, al menos, a otro profesor a media jornada laboral.

En Santa Cruz de Tenerife actualmente solo se está impartiendo, además de los niveles básicos, el intermedio 1, que se luchó el año pasado. El próximo curso, en teoría, correspondería continuar con el intermedio 2. Sin embargo, el problema viene para aquellos alumnos que, al finalizar básico 3, quieren matricularse en el primer curso de intermedio. La única opción que tienen es esperar al menos dos años hasta que se vuelva a ofertar el curso que les corresponde. La decisión que han llegado a tomar otros años es la de matricularse en el mismo curso que ya han superado para no perder los conocimientos adquiridos y seguir practicando aunque no sea su nivel, algo que no consideran justo.

En el caso de Gran Canaria y Lanzarote, la situación es exactamente la misma. Para superar cada nivel hay que aprobar tres años (Básico 1 de árabe, Básico 2 y Básico 3, por ejemplo). En el caso del nivel intermedio, los cursos se imparten de manera itinerante. Es decir, si un año se oferta Intermedio 1, al año siguiente se imparte intermedio 2 y nunca todos los cursos de ese nivel. La solución que mantienen docentes y estudiantes es que se debería potenciar la oferta para que pueda haber más demanda, ya que muchos estudiantes no se inscriben en este idioma al saber de antemano que no van a poder finalizar todos los niveles.

Fuentes consultadas del área de la enseñanza de idiomas señalan que el árabe es una lengua que se encuentra muy estigmatizada. A pesar de que el Gobierno de Canarias proclama continuamente la necesidad de fortalecer las conexiones con África, las personas interesadas sienten que no se le está dando suficiente importancia al fomento de este idioma. Los estudiantes que se matriculan en estas escuelas están muy comprometidos con su formación. Hay quienes han logrado un puesto trabajo en distintas embajadas porque este idioma le ha supuesto un valor añadido a su currículum. Entre el alumnado hay quienes trabajan en el ámbito de la justicia, la educación, el mundo empresarial…

Una ratio injusta

El argumento de que se debe exigir una ratio mínima para cada curso es justificable, pero no lo es que se exija el mismo número de alumnos que a idiomas muy demandados como el inglés o el alemán. El árabe es un idioma que solo cuenta con un número de alumnos superior a diez en el caso de grandes ciudades como Madrid o Barcelona. En muchas otras escuelas de idiomas de otros puntos de España se asume que no es una lengua tan demandada, pero no por ello se deja de impartir.

Podemos ha llevado varias veces al Parlamento de Canarias la situación que vive la enseñanza del árabe en Canarias. Recuerda que es una de las seis lenguas oficiales de Naciones Unidas y es el idioma oficial de 26 países, muchos de ellos con lazos muy estrechos con Canarias. La formación morada reprocha a la Consejería de Educación que solo se esté garantizando el nivel básico de árabe pero no la continuidad de la formación de estas personas.

El diputado de esta formación Manuel Marrero cree que mientras que desde el Gobierno de Canarias “se vende el fomento del plurilingüismo”, lo cierto es que la oferta de idiomas, una vez se ha superado la enseñanza obligatoria, “sigue siendo insuficiente". En mayo de 2015, Podemos presentó una iniciativa en el Parlamento en la que se pedía incrementar la calidad de las condiciones en las que se imparten las enseñanzas de idiomas en las Islas, pero sobre la que no ha obtenido respuesta.

La gestión de las escuelas de idiomas por parte de la Consejería de Educación no contenta a toda la comunidad educativa. De hecho, cuando se acerca el fin de curso, cada año surgen nuevos problemas con la continuidad de cualquier idioma. Se trata de una situación que se acentúa para quienes residen en una isla no capitalina. En La Palma, por ejemplo, se imparte inglés, Alemán y francés y, hasta ahora, solo ha sido posible llegar al nivel más alto en el caso del primero. En La Gomera y en El Hierro actualmente solo existe la posibilidad de estudiar inglés y los primeros cursos de alemán. Fuerteventura y Lanzarote cuentan con más posibilidades, pero en conjunto todos estos centros sufren cada año algún tipo de carencia.

Enlace a Change.org donde los estudiantes están recogiendo firmas.