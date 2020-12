El Parlamento canario apoya la propuesta de “aumentar y dignificar" el pastoreo en Canarias

Este martes, el Parlamento canario ha apoyado de manera unánime la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias para que el Gobierno regional “distinga a los cabreros y cabreras como conservadores del territorio, vigilantes del buen uso del paisaje y de los recursos”. De esta manera, se pretende visibilizar el pastoreo “como actividad sostenible y acorde con la naturaleza, ante la sociedad”.

Francisco Déniz, portavoz del Grupo Sí Podemos Canarias en la Comisión de Agricultura, ha defendido que hay que “acabar con la idea negativa que en algunos lugares e instituciones existe del cabrero”, por lo que ha instado “a los ayuntamientos a revisar las ordenanzas municipales que prohíben el pastoreo y promulgar una ordenanza participativa y consensuada con los dueños del ganado”.

Asimismo, el grupo parlamentario considera que los cabildos insulares deben “ordenar de forma participativa el pastoreo según zonas y territorios” y “facilitar el acceso a las zonas forestales y espacios protegidos en diálogo permanente de medio ambiente, las instituciones locales e insulares y la comunidad pastoril”.

El diputado también dijo que hay que “zonificar y proteger áreas de pastos”, a la vez que “fomentar el cultivo de pastos autóctonos, investigar y promover la siembra e incorporación de especies adaptadas al medio para incrementar los niveles de pastos proteger los comunales existentes”.

“Desde el punto de la soberanía alimentaria, y los animales también comen, toda la comida que los montes aportan no hay que importarla. Por ello no cabe duda de que el forraje natural beneficia el autoabastecimiento de las islas”, asegura Déniz

Reducir el impacto de los incendios forestales

Además, dado el incremento de incendios, el diputado considera que “el pastoreo también ha cobrado valor como instrumento eficaz que previene los incendios”, hasta el punto de que desde algunas instituciones, como el Cabildo de Gran Canaria, “se han establecido acuerdos con esta actividad ganadera para facilitar el acceso a zonas forestales al objeto de limpiar de rastrojos y hierbas en zonas inaccesibles en los márgenes de los barrancos”.

“Está claro que cuando el pastoreo accede a estas zonas se reduce el impacto de los incendios forestales siempre que las cabras y ovejas estén controladas de manera planificada por los agentes que intervienen”, afirma.

Por ello, ha aceptado la enmienda de Ciudadanos (Cs) para que los profesionales del pastoreo puedan ser considerados como “ayudante forestal”, ya que Déniz ha defendido la necesidad de “fomentar en todas las islas con masa forestal con riesgo de incendio convenios y acuerdos entre los pastores y los cabildos y ayuntamientos respectivos para actuar conjuntamente en el monte como acción contra incendios.

La leche del pastoreo

Por otro lado, Déniz defiende que en Canarias “existe una cultura de quesos considerable”, y “se aprecia mucho más la leche y la carne del ganado pastoreado que del estabulado”.

“Una buena parte de la leche que producen va destinada a la industria quesera y es una actividad rentable porque no es estabulada. Probablemente, si estas familias abandonaran el pastoreo y tuvieran que estabular sus animales, abandonarían la actividad, pues no les sería nada rentable”, insiste.

En este sentido, cree necesario que la Consejería de Agricultura, Ganadería, y Pesca y sus organismos dependientes “incremente la ayuda de la leche que proviene del pastoreo” y se “diferencie y especifique el queso que proviene de animales pastoreados”. Además, y también a propuesta de Cs, se ha aceptado que el Gobierno canario “cree una marca de calidad ligada al pastoreo tradicional y sostenible”.

“Las diferentes ayudas al sector primario no contemplan esta actividad, o no lo hacen de manera específica, la poca sensibilidad que se ha tenido respecto al ganado pastoreado han debilitado, e incluso demonizado frente a la ciudadanía, y no podemos retroceder más en la cantidad de personas que pastorean el ganado porque las necesitamos urgentemente”, ha concluido Déniz.