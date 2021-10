Pisos de unos 80 metros cercanos al Ayuntamiento de Tazacorte: así serán los nuevos hogares para 16 familias damnificadas por el volcán de La Palma

Las primeras 16 viviendas que ha adquirido el consejo de administración de la empresa pública de viviendas del Gobierno de Canarias, Visocan, para los damnificados del volcán de La Palma se localizan en la céntrica calle Pedro José Viñas Díaz de Tazacorte, muy cerca del Ayuntamiento, supermercados, tiendas y del centro de salud. Se trata de una promoción nueva, ubicada en una vía que avanza en paralelo a la avenida Felipe Lorenzo. Así lo confirmaron a Canarias Ahora fuentes conocedoras del proyecto que anunció la semana pasada el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa tras la segunda reunión de la recién creada comisión mixta para la reconstrucción de la isla.

Estas viviendas de protección oficial tienen unas dimensiones de entre 70 y 90 metros cuadrados y serán destinadas a las familias que perdieron su única vivienda, no tengan alojamiento alternativo (por ahora solo hay 201 personas realojadas en un hotel en Fuencaliente) y tengan un menor poder adquisitivo. En este sentido, son los servicios sociales de los ayuntamientos los que decidirán a qué vecinos se debe priorizar en la adjudicación de las viviendas. Por ahora, continúan explicando las mismas fuentes, no se pedirá ninguna compensación económica a los ciudadanos a los que se les asigne un inmueble, por lo que no tendrán que pagar nada mientras se decide si establecer un alquiler social u otra medida.

Todo esto es posible gracias a los 10 millones de euros que ha aportado el Ejecutivo regional y los 10,5 que destinó el Consejo de Ministros: "La mitad es para la compra de enseres (muebles o camas) y la otra mitad para la compra de viviendas", declaró Torres este domingo.

Además, tras la Comisión Mixta, adelantó que se tiene previsto adquirir otros 26 pisos esta semana. "A finales de año, esperamos haber comprado más de un centenar", sentenció. Asimismo, comentó que se trabaja para mejorar las vías provisionales habilitadas para mantener la comunicación con la costa de Los Llanos de Aridane y en sistemas que garanticen el suministro de agua potable y regadío, que finalmente se vieron afectados por la colada.

Gestión del Medio Rural de Canarias, Gesplan, Visocan y el Icavi buscan ahora a contrarreloj todas las viviendas posibles para rehabilitarlas, hacerlas accesibles y que puedan ser el nuevo hogar para tantos vecinos y vecinas de la isla que se han quedado sin nada.

200 millones de euros para la reconstrucción de La Palma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este domingo "el segundo paso" del Plan de Reconstrucción para La Palma: una partida de 206 millones de euros de ayudas "urgentes" para los afectados por la erupción. Será este martes cuando el Consejo se Ministros apruebe el decreto ley que incluye este esperado paquete de medidas, "muy potente" y que será la base para "la reconstrucción de infraestructuras, la respuesta al problema del suministro de agua, también de empleo, de agricultura, de turismo o de beneficios fiscales", señaló Sánchez.

Estas ayudas se suman a los 10,5 millones iniciales, aprobados cuando se declaró la isla como zona catastrófica.

Por su parte, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno regional había dispuesto ya unos 10 millones de euros para ayudas a empresas y para la formación y el empleo, a los que se suman otros seis millones de euros de la Consejería de Derechos Sociales "que ya están llegando a la sociedad palmera". Y "hay disponibilidad de otros 10 millones de euros de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca para los daños que se puedan producir en el sector agrario", explicó Torres.

Para gestionar todas las ayudas, económicas y sociales, de forma eficiente, ya se ha puesto en marcha la Oficina de atención ciudadana, activa en los Llanos de Aridane. "Este fin de semana hemos recibido personas que nos piden tratamiento psicológico o información al respecto. Seguirá con un equipo humano con el que colaboramos todas las administraciones para aconsejar, recoger documentación y arbitrar mecanismos con trabajadores sociales o psicólogos que tienen implicación directa", señaló Torres.

Inversión de cuatro millones para desalinizadoras

Tras la rotura de la última conexión de riego de la zona de El Remo, Torres detalló este domingo que se han adquirido, "por cuatro millones de euros", dos desalinizadoras portátiles que llegan a la isla este mismo lunes, con capacidad de producción de 3.500 metros cúbicos. Aunque aclara que aún se debe "validar aún la calidad del agua" en el punto de toma. En caso de que hubiera problemas, se utilizarían las tomas desde el hotel de Puerto Naos.

También se ha fletado un barco cisterna de más 30.000 metros cúbicos que zarpará desde la Península. Incluso se ha planteado una "tercera formula": que los helicópteros kamov puedan llevar agua desde los embalses que están fuera de la zona.

Aunque será detallado por el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, el presidente del Gobierno de Canarias comentó que se han celebrado diversas reuniones para arbitrar mecanismos de emergencia para poder conectar las zonas afectadas por las carreteras destruidas por la lava.