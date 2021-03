CCOO y UGT defienden este 8M que se refuercen los servicios públicos para lograr "una igualdad efectiva"

Sin renunciar a la pretendida igualdad efectiva entre hombres y mujeres, CCOO y UGT estiman que este 8M "no toca parar, sino arrimar el hombro" para contribuir a la salida de la crisis profunda que vive Canarias, que ha hecho crecer un 36,39 % el desempleo femenino en el último año.

Así lo han manifestado en una rueda de prensa la secretaria de Acción Social, Mujer y Juventud de CCOO en Canarias, Esther Martín, y la secretaria de Igualdad de UGT en las islas, Mirna Ortega, en la presentación del manifiesto conjunto y las acciones virtuales que cada una de las organizaciones promoverán, con distinto lema, con motivo de este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

Bajo el paraguas de las consignas "Vivas, libres, unidas en acción y reivindicación", en el caso de CCOO, y "¿Por qué no iguales?", en el de UGT, ambas organizaciones recalcan ante este nuevo 8M la importancia que tiene "el apoyo de lo público" para que las mujeres puedan desarrollarse profesionalmente, en lugar de renunciar a ello para seguir ocupándose, casi en exclusiva, de los cuidados familiares.

Martín y Ortega han subrayado que la covid-19 ha demostrado que, pese a las contrataciones promovidas por la Administración para reforzar los servicios esenciales, en 2020 se destruyeron en las islas 2.000 empleos más de mujeres que de hombres, una realidad que se suma a otros hechos, tales como el aumento en un 3,6 % de la brecha salarial entre hombres y mujeres, lo que se traduce en 3.283 euros menos al año para un colectivo, el de las féminas, que soporta otra brecha del 26 % en materia de pensiones.

Esto explica, ha dicho la representante de CCOO, que en Canarias la pobreza tenga rostro de mujer, a lo que se llega porque el 54,4 % de los 283.477 desempleados de las islas pertenecen a este colectivo que, además de ver agravado su paro estructural por la pandemia, asume, "por imposición del mercado, no por deseo propio", el 78 % de los contratos a tiempo parcial y los roles de cuidados, para lo que solicitan 9 de cada 10 excedencias o reducciones de jornada.

Esperanzadas en que no tengan que pasar 200 años para que se alcance, como estima la ONU, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, estas representantes sindicales estiman que hay medidas y políticas susceptibles de aplicar y promover desde ya para tratar de reducir considerablemente este plazo.

Promover la perspectiva de género y la corresponsabilidad desde la escuela, donde estos sindicatos admiten que no acaba de "calar" esta percepción del mundo, incrementar las plazas de escuelas infantiles y centros para personas dependientes, y aplicar esta misma filosofía en las políticas activas de empleo o en los ERTE que afectan a trabajadoras no amparadas por la negociación colectiva, de forma que puedan percibir el 100 % de su exiguo salario, y no el 70 %, son algunas de las medidas que, a su juicio, contribuirían a una mayor igualdad entre géneros.

Desde UGT, Mira Ortega ha considerado que también hay que adaptar a la nueva normativa de 2020 los planes y medidas de igualdad de los convenios colectivos, además de exigir su cumplimiento, y derogar los aspectos lesivos de la vigente reforma laboral, sobre todo los que afectan a las mujeres, además de garantizar el trabajo digno para las empleadas de hogar, tal y como ha establecido en distintos convenios la Organización Internacional del Trabajo.

La representante de este sindicato ha rechazado que se considere el teletrabajo como una medida de conciliación laboral y ha subrayado que hay estudios que aseguran que, en el ámbito científico, durante el confinamiento decretado para tratar de frenar la covid-19 solo los hombres incrementaron su producción.

Mirna Ortega también ha resaltado la necesidad de reforzar los instrumentos de control y sanción de la autoridad laboral y de que España cuente con una ley de igualdad salarial, ámbito en el que ha admitido que se ha avanzado con los Reales Decretos 901/2020 y 902/2020, de 13 de octubre de 2020, referidos a la lucha contra la discriminación retributiva.

Tras precisar que todas las acciones relacionadas con este 8M de 2021, que ya han comenzado hace semanas con distintas jornadas formativas, charlas y talles, y que seguirán con nuevas actividades en las que intervendrán personalidades femeninas de distintos ámbitos, Esther Martín, de CCOO, ha apostado por mantener "una lucha inflexible contra las políticas retrógradas que atacan a la mujer y la presentan como la culpable hasta de la pandemia", como cree que se hizo en el 8M de 2020, dadas las críticas que recibieron las manifestaciones convocadas.