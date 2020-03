Más de la mitad de las camas disponibles no están ocupadas: así es la situación de la UCI en Canarias

Canarias es una de las comunidades con menos casos registrados por coronavirus del país, con 54 por cada 100.000 habitantes. Según los últimos datos constatados, en las Islas hay 1.132 personas que han dado positivo y no se han curado y 40 fallecidos por esta causa. Antes de que comenzara la pandemia, en las Islas había 409 plazas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales. Ahora, con la ampliación de recursos para enfrentar la crisis del coronavirus, el Archipiélago dispone de 488 con respirador y 107 sin respirador. A ello, se suman las camas por ingresos de hospitaliazción "convencional": en total, 5.462.

Actualmente, según datos facilitados por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, por casos de COVID-19 hay ingresadas en la UCI 89 personas en camas con respirador, un paciente que no requiere de él y 354 en hospitalización convencional. En cuanto a los ingresados que no tienen COVID-19, hay un total de 120 camas de la UCI con respirador ocupadas, 15 personas se encuentran en las camas sin respirador y 2.643 ingresadas en camas que no forman parte de la unidad de críticos.

En total, este lunes por la mañana había disponibles 279 camas en la UCI con respirador y 91 sin él. Es decir, un 62% de las camas de la unidad crítica se encuentran libres. A ello se le añaden 2.465 plazas que no pertenecen al área de cuidados intensivos.

Últimos ingresos y altas

En las últimas 24 horas se han producido tres ingresos de personas con coronavirus en unidades con respirador, a lo que se suma una persona dada de alta y que ocupaba una cama sin respirador y 64 que se encontraban en hospitalización convencional. Del mismo modo, dos personas con COVID-19 y que se encontraban en camas con respirador han sido dadas de altas y 16 de hospitalización convencional. En las próximas horas, se prevé que una persona sea dada de alta de la UCI de una cama sin respirador y 15 que no se encuentran en la unidad crítica.

Por tanto, actualmente hay un total de 6.057 camas, de las que hay disponibles 2.785,. En base a estos datos el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), remarcó en una rueda de prensa este domingo que se cuenta con una previsión adecuada tal y como está evolucionando el coronavirus en las Islas.

No obstante, dado que en todas las islas no existe la misma evolución, en Tenerife, la isla con más casos registrados hasta el momento (712), se ha preparado un hospital de campaña en su recinto ferial con 180 camas y que se encuentra prevenido. En las últimas horas, la Consejería de Sanidad ha incorporado en esa misma isla a la Clínica Vithas, de titularidad privada, a su red de recursos. cuenta con 51 camas de hospitalización con la posibilidad de ampliarla hasta las 80 si fuera necesario.

El Ministerio de Sanidad ha anunciado este lunes que baraja el traslado de pacientes con coronavirus entre comunidades autónomas y para ello está en contacto con ellas para saber las necesidades que tienen y articular todo lo que haga falta. Hasta ahora, lo que sí que se está produciendo es el traslado de material sanitario de las comunidades menos afectadas a las que lo están más, especialmente en lo que a respiradores se refieren. Las comunidades que preocupan al Gobierno porque "están en límite de sus capacidades" son Catalunya y Madrid.