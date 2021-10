Tenerife, a las puertas del nivel 1 de alerta sanitaria después de ocho meses

Tenerife tiene toda las papeletas para bajar esta semana a nivel 1 de alerta sanitaria, algo que no sucede desde el pasado mes de febrero. Este martes, su incidencia acumulada a 14 días está en riesgo medio, con 50 casos/100.000 habitantes, al igual que la capacidad en sus UCI, con un 10% de pacientes COVID ingresados. El resto de parámetros de incidencia se sitúa en nivel bajo y la positividad y ocupación recoge cifras de riesgo mínimo. Sin embargo, mientras que el resto del Archipiélago disfruta casi de la normalidad preCOVID, Tenerife presenta malos números en su trazabilidad, el único indicador en nivel de riesgo alto de toda Canarias. De ahí que la isla se haya mantenido en nivel 2 hasta ahora. Este parámetro mide el número de casos detectados de los que se conoce el origen, por lo que un indicador alto como el de la isla significa que no se sabe dónde se ha producido un alto porcentaje de los contagios.

Canarias registra menos de 50 contagios este martes y ningún fallecimiento por la COVID-19

Saber más

Desde los pasados carnavales, durante el mes de febrero, Tenerife no está en el nivel mínimo de alerta. Lo cierto es que la isla solo lo disfrutó en esa ocasión desde que se estableciera el sistema de semáforos para medir la intensidad de la pandemia en una zona. Por si fuera poco, ese alivio de las restricciones fue efímero. La incidencia comenzó a aumentar en la isla, pero no fue hasta junio cuando experimentó una subida explosiva de su incidencia, marcando cifras pandémicas récord. El 1 de agosto, su IA a 14 alcanzó los 629,5 casos/100.000 hab. La mortalidad por la enfermedad también se elevó, aunque no se registraron cifras preocupantes gracias al avance de la vacunación.

Precisamente, fue en el mes de agosto cuando la crisis sanitaria, que también había empeorado en el resto del Archipiélago, empezaba a evolucionar de manera favorable. Ya quedaban atrás cifras para la historia, como los más de 1.000 contagios registrados en tan solo 24 horas. Esa mejoría ha durado hasta la fecha. A día de hoy, Tenerife ya no es la isla con la incidencia más elevada de la comunidad, Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro sobrepasan sus cifras. Las dos islas más orientales del Archipiélago, además, tienen el resto de sus parámetros de incidencia en riesgo medio, a diferencia de Tenerife.

El Gobierno de Canarias puede bajar a una isla a nivel 1 de alerta de sanitaria si tiene dos indicadores del bloque de transmisibilidad (las incidencias, trazabilidad y positividad) y uno de la capacidad asistencial (ocupación en planta y UCI) en nivel bajo. Sin embargo, esto es una mera recomendación. Si el Ejecutivo considera que esa falta de trazabilidad puede afectar a la situación epidemiológica de Tenerife, se mantendrá una semana más en el nivel 2.