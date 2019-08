El incendio es "tremendamente virulento" y amenaza a Tamadaba: hay unas 1.700 hectáreas quemadas y 40 barrios desalojados

El incendio originado desde este sábado en Valleseco y que afecta ya a seis municipios de Gran Canaria sigue avanzando sin control. El incendio es "tremendamente virulento" explica el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y avanza por Gran Canaria: hay unas 1.700 hectáreas quemadas y casi 30 barrios desalojados; unas 4.000 personas. Hay habilitados cinco albergues en la isla.

Las previsiones no son nada buenas de cara a las próximas horas. El presidente insiste en que insiste en que "hay que priorizar la seguridad de las personas" y subraya que si se desaloja una zona es porque es "serio el peligro que se corre". Por ello, pide colaboración a la ciudadanía.

Según indicó, le gustaría dar mejores noticias, pero las condiciones no son favorables. En Gran Canaria hay temperaturas de casi 40 grados este domingo, vientos fuertes y 30 grados de humedad. Condiciones que no ayudan. No se descarta que se sigan desalojando otras zonas.

"El desastre medioambiental ya está" señalaba Ángel Víctor Torres en la comparecencia ante los medios de comunicación que se produjo este medio día. Uno de los frentes del fuego se dirige hacia el Pinar de Tamadaba.

Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa para informar del avance del fuego en Gran Canaria

El presidente de Canarias ha solicitado más recursos al Ejecutivo estatal, que ha confirmado que enviará otros dos hidroaviones, además de los helicópteros que trabajan en la zona: en total, diez medios aéreos ahora mismo. Además, en la zona del incendio trabajan entre 600 y 700 efectivos por turnos. Bomberos, protección civil de todos los municipios, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y Unidad Militar de Emergencias. "Están activados todos los medios terrestres", insistió el presidente de Canarias.

El incendio avanza en dos flancos, uno desde Cueva Corcho hacia Juncalillo, otro desde Cruz de Tejeda hasta Artenara y la cabeza, entre Juncalillo y Fuentebruma, y afecta a una extensión de unas 1.700 hectáreas aproximadamente. Hay 11 carreteras cortadas.