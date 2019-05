Pedro Martín (PSOE) centra el discurso en las colas de coches: "Ya está bien, Tenerife no aguanta más y hace falta un cambio"

El candidato del PSOE a la presidencia del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, reclamó este lunes que, en materia de carreteras, "ya está bien, ya Tenerife no aguanta más, es necesario un cambio". Martín, acompañado de los candidatos y candidatas a las alcaldías del norte, quiso denunciar la situación de las carreteras de la isla precisamente en el puente de La Matanza sobre la TF-5, en un punto en que todas las mañanas de días laborables se vive el colapso de la vía.

Martín se comprometió a trabajar desde la presidencia del Cabildo para solucionar la situación de colapso de las carreteras y dijo que entre las propuestas socialistas está completar los proyectos ya aprobados, como la variante de Los Rodeos, a la vez que abaratar el transporte público.

En ese sentido, explicó que "hace falta una auténtica política de movilidad, que pasa por aprobar el Plan Insular de Movilidad para que este nos sirva como hoja de ruta y evite que se siga improvisando como hasta ahora ha hecho Carlos Alonso".

Foto de familia con los candidatos que acudieron a la cita electoral liderada por Pedro Martín

Además, asegura que "Tenerife no puede tener el bono residente canario más caro de toda Canarias; tendría que ser más barato para incentivar el uso del transporte público". "Tenemos que cambiar la política de precios, aumentar y mejorar las frecuencias, incrementar las rutas, garantizar la puntualidad y contar con guaguas, paradas y estaciones adaptadas", aseguró Pedro Martín.

Respecto a carreteras, el PSOE de Tenerife plantea como soluciones un tercer carril en la TF-1 desde Granadilla a Adeje; el cierre del anillo insular con dos carriles por sentido durante todo el trazado; la construcción de un carril Bus-VAO no segregado en la TF-5, entre La Orotava y Santa Cruz, y la circunvalación de Los Rodeos entre Guamasa y el enlace Lora-Tamayo, con un túnel a la altura del aeropuerto. Las propuestas socialistas pasan también por fomentar los aparcamientos públicos disuasorios, el taxi a demanda y las microguaguas.

Decenios sin hacer nada

El alcalde de La Matanza, Ignacio Rodríguez, recordó que el puente sobre la TF-5 lo inauguró el rey emérito Juan Carlos I cuando era príncipe, hace casi 50 años. "Ahora está oxidado tras todos los años que CC lleva sin hacer nada", señaló el regidor matancero. Para Ignacio Rodríguez, "es imposible que una situación como esta se prolongue porque está afectando a la salud, al bienestar y al desarrollo social de todo el norte de la isla de Tenerife".

Por su parte, Pedro Martín concluyó diciendo que "la incapacidad de CC para resolver los problemas de carreteras no tiene que ver solo con las autopistas". "Hay soluciones que dependen exclusivamente del Cabildo, como la pasarela en Padre Anchieta, de la que tienen el proyecto pero no hacen nada", añadió. Pedro Martín lamentó que CC, "pese a estar sola en el Gobierno de Canarias y tener más de 200 millones presupuestados en 2018, no fue capaz de construir un solo metro de carretera nueva".