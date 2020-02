Tenerife acogió 151 rodajes audiovisuales en 2019 que generaron unos ingresos de 20 millones de euros

Tenerife acogió el año pasado un total de 151 rodajes audiovisuales, con un récord de 750 días de trabajo, que generaron en la isla unos ingresos de casi 20 millones de euros, según los datos expuestos este lunes en rueda de prensa por la Tenerife Film Comission.

Siguen a la cabeza los rodajes de fotografía, con 61 trabajos, seguida de programas de televisión (27) y publicidad (26). También series, como La Templanza (Amazon Prime), Sky Rojo (Netflix y ambientada en Tenerife), The One (Netflix) o The Head (Mediapro, Hulo y HBO Asia); además de 12 documentales -Soñando con alas de la productora asociada Birding Canarias- y siete películas, entre las que destacan Hombres de leche s o La desgracia de Ron Hopper

Los detalles del año pasado han sido presentados por el consejero de Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo del Cabildo, José Gregorio Martín; el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, y el director de Tenerife Film Commission, Ricardo Martínez, quienes han insistido en el impacto económico y la promoción turística que genera la industria audiovisual.

En total se generaron unos 2.400 contratos y la mayor parte de los rodajes proceden de España (35), Alemania (34) y Gran Bretaña (29).

La Isla cuenta también con nueve empresas de animación, la última la francesa In Efecto, de las que seis se encuentran asociadas a Tenerife Film Comission, un subsector que genera más de 300 empleos directos.

Además, hubo seis talleres formativos que beneficiaron a más de 100 alumnos y diversos eventos de promoción de la industria como los premios Quirino de animación y los festivales de Garachico, Cortos de La Orotava, Fimucité o Miradas Doc.

Martín no ha ocultado que le gustaría que hubiera más rodajes donde se identificara la historia con la isla porque atrae visitantes y pone como ejemplo la última película de Dani de la Orden Hasta que la boda nos separe, que tiene referencias hacia Tenerife.

"Es un lujo", ha comentado, si bien ha resaltado que en los créditos de las películas se observa que el rodaje se ha producido en Tenerife y que también es positivo que cualquier paraje de la Isla sirva para representar otro lugar del planeta, como ocurrió con Santa Cruz de Tenerife en Bourne, que simuló ser el centro de Atenas.

Martínez ha indicado que Hierro es un "ejemplo de libro" de serie que se identifica con el territorio porque fue una "conjunción de astros" con el título, actores canarios, un buen guión y una producción "muy cuidada".