El presidente de la CEOE en Tenerife advierte que el presupuesto autonómico para el 2021 parece demasiado bueno para ser verdad

El presidente de la CEOE de Tenerife, José Carlos Francisco, considera que el proyecto de presupuestos autonómicos para 2021, cuyas líneas generales fueron presentadas el jueves a empresarios y sindicatos, en principio le parecen "demasiado buenos para ser verdad". "Aumenta el gasto de personal un 8%, la inversión un 17%, no sube los impuestos y no hay endeudamiento: parece un presupuesto mágico", comentó Francisco durante el acto de presentación del informe de coyuntura económica.

No obstante, indicó que no conoce el texto del proyecto y habrá que "mirarlo con detalle" para ver cómo "en estas circunstancias el presupuesto autonómico no se resienta en nada sino todo lo contrario, que sea expansivo y sin deuda". Consideró que parte de esa expansión presupuestaria obedece a que las entregas a cuenta de la financiación autonómica en 2021 no se basan en la recaudación real, sino en la de 2018.

El problema será cuando haya que hacer el ajuste de esa recaudación real en 2022, que va a suponer un problema para todas las comunidades autónomas, que tendrán menos fondos. "Pero por ahora habrá que estudiarlo, la música suena hasta demasiado bien", insistió.

Francisco mostró además sus dudas con la capacidad de las administraciones para gestionar los nuevos proyectos financiados con el aumento de fondos procedentes del Estado y de la Unión Europea. Si normalmente ya los problemas burocráticos llevaban a cifras de ejecución bajas "es difícil pensar que con el doble o el triple podamos ejecutar un 80%", comentó.

En su opinión, "algo tiene que cambiar para conseguir un nivel de ejecución razonable, quizás externalizar más, cambiar la ley de contratos del estado o la ley de subvenciones". "Con los procedimientos actuales es total y absolutamente imposible ejecutar el nivel que se pretende", sentenció.