Dimisión en pleno de la dirección de Izquierda Unida en Los Realejos tras los malos resultados del 26M

Izquierda Unida Canaria (IUC) realizó estos días una valoración de los resultados de las elecciones municipales en Los Realejos. En los comicios del 26M, la organización pasó de tener dos concejales en el Ayuntamiento a perder su representación y obtuvo menos apoyos que Podemos, con cuyo partido no fraguó una alianza política para concurrir a esos comicios. Además, se indica en una nota de prensa, "no se han alcanzado los votos esperados, pues IUC se quedó en una cifra que no llegó a los 500 votos". Los Realejos siempre ha sido una de las principales plazas de IUC en la isla de Tenerife.

La dirección de IUC en Los Realejos asumió la responsabilidad de esos resultados y de perder la representación municipal y por ello ha presentado su dimisión en bloque, se asegura en el comunicado. Durante el mes de junio se celebrará una asamblea extraordinaria en la que se elegirá una nueva dirección y se tomarán las decisiones que correspondan respecto al futuro de la organización en Los Realejos.

"Tras realizar una importante autocrítica, la dirección de IUC considera que es su deber dimitir. La salida del Ayuntamiento tendrá consecuencias muy duras para la ciudadanía, pues se ha perdido la representación de la izquierda en Los Realejos. Ante esta situación, cualquier organización seria, honesta y trasparente, se ve obligada a tomar medidas y recapacitar. Es lo que al menos hará IUC Realejos", se afirma en la nota.

Camilo Lorenzo, candidato de IUC a la alcaldía de Los Realejos, "ha lamentado que no se haya sabido trasladar el excelente trabajo de la organización durante estos últimos años en Los Realejos, siendo referencia en la oposición y garantía de defensa de los derechos y la justicia social, el feminismo, el ecologismo…". Asimismo, "ha agradecido en nombre de la organización el apoyo de todos los votantes y el trabajo desarrollado por militantes y simpatizantes durante la campaña". Por último, "ha felicitado a Manuel Domínguez, que continuará de alcalde en Los Realejos, por los excelentes resultados de su partido", el PP, que aumentó su mayoría absoluta.