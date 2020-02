El alcalde de Adeje señala que “queda por ver” la repercusión turística por los casos de coronavirus en Tenerife: "Esto no es una catástrofe"

"Panorama optimista, dentro de la preocupación". Así resumió José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje, la situación que se vive en esta localidad del sur de Tenerife en la que se han registrado cuatro casos de coronavirus en turistas italianos alojados en un mismo establecimiento hotelero.

Rodríguez Fraga destacó el trabajo desempeñado hasta ahora por los profesionales sanitarios y el personal del hotel cumpliendo a rajatabla el protocolo previsto y minimizando el impacto sanitario de esta situación. No obstante, el alcalde subrayó este tema ante las posibles repercusiones turísticas que puedan darse y que aún están por ver a tenor del peso de esta actividad en el municipio.

"Esto no es una catástrofe", enfatizó el primer edil, que insistió en pedir a la ciudadanía que se informe solo por los canales oficiales para descartar bulos, además de no acudir en primer lugar, en caso de duda por contagio, a los centros sanitarios para no generar el caos en ellos.