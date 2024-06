“Las redes son la vida real y recibir mensajes de odio puede llevar a problemas muy graves”: expertas hacen hincapié en los peligros del acoso en la red

San Cristóbal de La Laguna acogía este lunes la segunda edición de #MujeresConectadas: Estrategias contra el Cibermachismo, un encuentro para debatir, analizar y encontrar herramientas frente a las violencias a las que se ven expuestas las mujeres en la red, la conocida como ‘ciberviolencia’. En el coloquio, moderado por la periodista de Canarias Ahora Natalia G. Vargas, participaron la creadora digital e influencer Ceci Wallace, la experta en género y videojuegos Nira Santana y la coordinadora del Servicio Insular de Prevención y Atención a las Ciberviolencias Machistas, Ana Lidia Fernández. Antes, la también periodista Nadia Martín impartió el taller Prevención de las ciberviolencias machistas, los discursos de odio y la desinformación en la red, sobre información crítica, recursos de prevención y actuación ante las violencias machistas, los discursos de odio y la desinformación dada en el entorno virtual. Además, compartió con las personas participantes literatura, herramientas didácticas y estrategias para un uso de tecnología igualitario, positivo y libre de violencias.

La concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna, María Leonor Cruz Acosta, abría el encuentro para dar paso a la mesa de debate aludiendo a que el universo digital es un nuevo espacio en el que las mujeres sufren la violencia machista, que aún continúa en la sociedad. “No podemos darle la espalda a esta realidad, queremos compartir experiencias y analizar como este tipo de comportamientos y mensajes afecta a la salud mental”, afirmó. La edil aprovechó el espacio para reiterar el compromiso del Consistorio contra “cualquier manifestación machista que impida a las mujeres tener una vida plena”. Así, adelantó que seguirán apostando por acciones que creen conciencia y la generen formas sanas de relacionarse.

La periodista de Canarias Ahora Natalia G. Vargas daba paso a las ponentes y planteaba las nuevas formas de violencia machista que se han dado en la red. Comenzaba la conversación la experta en videojuegos y género Nira Santana, quien relata que en el mundo de los videojuegos las chicas se encuentran con situaciones en las que se manifiestan frases como “este no es tu sitio”, “vete a fregar” o insultos de carácter sexista que les impide estar tranquilas. Ello hace que disminuya el número de jugadoras y, aun así, el 48% son jugadoras, pero utilizan nombre de usuarios masculinos, personajes de hombres, moduladores de voz…, por ello se piensa que es un mundo de hombres.

La creadora de contenido digital Ceci Wallace contaba que ha sufrido violencia por romper los cánones de belleza. “Sufro violencia por ser mujer y por ser gorda”. Insiste que es “esencial” tener una salud mental lo más fuerte posible para enfrentarse al mundo de las redes sociales. “Por el simple hecho de ser mujer cualquier cosa que crean que te va a molestar la van a sacar. Si queremos estar en redes hay que cuidarse muchísimo”, comentaba.

Ana Lidia Fernández coordina el Servicio Insular de Prevención y Atención a las Ciberviolencias Machistas del Cabildo de Gran Canaria, además de dar a conocer el servicio, en su primera intervención envió un mensaje muy claro a las personas participantes: “No bloqueen inmediatamente a los agresores, ni eliminen la evidencia. Es importante preservar esa evidencia para poner una denuncia cuando se desee con toda la información”. Entre la población adulta existen muchos casos de ciberacoso por parejas o exparejas, geolocalizaciones, difusión de imágenes, vídeos sexuales o su contacto, calumnias o estafas amorosas... Desde su experiencia cuenta que en las formaciones suele encontrarse un gran número de mujeres que afirman no haber sufrido ciberviolencia hasta que van conociendo las diferentes formas y son conscientes de que si la habían vivido.

La moderadora hacía alusión a que la violencia que sufren las mujeres en la red no termina cuando se cierra la pantalla, una situación que afecta directamente a las mujeres que quieren acercarse a los videojuegos. “Lo ven como un mundo hostil y no dan el salto a formarse, y mucho menos a pensar en este mundo como una oportunidad laboral”, afirma Santana. Manifiesta que en este ámbito hay un gran problema estructural, pues la industria solo cuenta con 24,3% de mujeres profesionales. “Eso no es así porque las mujeres no quieran entrar, es una consecuencia de lo que ocurre en la comunidad gamer, en las propias partidas, que nos dejan fuera”.

Ceci Wallace resalta la importancia de tener herramientas para gestionar y enfrentarse a las situaciones de ciberviolencia en la red, especialmente la ayuda profesional. “Hay que tener conciencia de que las redes sí son la vida real, porque hay personas de carne y hueso detrás de la pantalla, porque recibir diariamente mensajes de odio puede llevar a problemas muy graves”, apunta. “Hay gente que por el hecho de existir te desean la muerte”, explicó haciendo alusión a los mensajes que ve cada día en sus perfiles. Si bien, considera que la mayoría de las personas no se percatan del daño que pueden hacer, pues hay quiénes lo hacen por diversión, por seguir a un grupo o por hacer la gracia.

Por su parte, Ana Lidia Fernández, insiste en que las consecuencias para la salud mental son muy importantes. “Es real porque lo vivimos, porque nos insultan y lo sentimos, ser mujer y niña sigue siendo un riesgo, presencial y online”, afirmó. Considera que es importante crear sistemas de apoyo colectivos, tanto en el mundo presencial como online, y no dar espacio a quiénes aún se creen con el derecho de dañar a una mujer solo por el hecho de serlo.

Las ponentes hablaron sobre la violencia estética que sufren las mujeres en la red, en el caso de las creadoras de contenido suelen trabajar con filtros, retoques estéticos… y es que “muy pocas marcas se atreven a tener mujeres que no sean canónicas, tenemos menos oportunidades de trabajo. Si entras en mis redes y ves lo mensajes que recibo, obviamente no vas a querer eso, vas a editar la foto, poner un filtro…”, sostenía Ceci Wallace. Insiste en que el foco no debe ponerse en ellas, sino en quiénes son los culpables de que las mujeres se sientan así. En el mundo de los videojuegos, Nira Santana, explica que los personajes “distan” mucho de la vida real. “Llevan vestimenta que no van acorde a las acciones que están haciendo o al clima. Muchas chicas se sienten incómodas a la hora de elegir un personaje, porque no se ajusta a la realidad, y eso también las expulsa”.

Sobre la legislación, la también psicóloga Ana Lidia Fernández, recuerda que “en España solo cinco comunidades autónomas han legislado contra las ciberviolencias machistas y Canarias no es una de ellas. Se tiene que avanzar legislativamente y normativamente, pero también debemos tener consciencia de que parte del día a día de todas nosotras, de las familias y la comunidad educativa”. Una afirmación a la que se sumó Santana, insistiendo en que hay que exigir identificación en la red, “al margen de que utilicemos un seudónimo, para que nuestras conductas no sean pasadas por alto cuando cometemos un delito. No se debe permitir”.

Para terminar, las ponentes y la moderadora, así como las personas que intervinieron en el público, coincidieron en que se ven cambios positivos y se están creando marcos de influencia.

El encuentro, patrocinado por la Concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna, finalizó con un concierto acústico de la cantante comprometida con la igualdad Mel Ömana.