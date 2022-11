La zona recreativa del parque de Las Mesas en Tenerife se reabrirá al público tras las obras de mejora

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha visitado este lunes la zona recreativa del parque de Las Mesas, tras los trabajos de mejora impulsados por la Corporación Insular, mediante convenio con el Ayuntamiento de Santa Cruz. Este espacio ha permanecido cerrado varios años, por lo que las obras buscan acondicionarlo para su próxima apertura.

Pedro Martín, que estuvo acompañado por el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que “el Cabildo ha realizado una inversión de 861.813 euros, destinada a resolver los daños detectados, así como a acondicionar este entorno natural, que cuenta con zona de barbacoa, área infantil y aparcamientos, entre otros servicios. Tras tanto tiempo esperando, toca apelar al civismo de la ciudadanía para cuidar el entorno y garantizar su uso en buenas condiciones”, añadió.

Además, el presidente señaló que “los trabajos, ejecutados en algo menos de nueve meses, han llevado un poco de retraso debido a los destrozos, roturas y actos vandálicos sufridos en las infraestructuras y servicios en la zona, que hemos ido reparando, pero hoy podemos decir que la ciudad de Santa Cruz por fin recupera esta zona recreativa”. “Esto ha sido posible gracias al acuerdo de colaboración alcanzado entre el Cabildo y el Ayuntamiento, que ha permitido darle un impulso a este proyecto”, dijo Martín, que resaltó “lo emblemático de este entorno natural para disfrutar de la naturaleza, hacer deporte y compartir en familia, ya no solo para los vecinos y vecinas de la capital, sino de la Isla”.

Por su parte, José Manuel Bermúdez puso de manifiesto que “se trata de un día importante para este municipio y agradezco al Cabildo que por fin se hayan concluido estas obras muy esperadas, en un entorno recreativo que era muy utilizado, no solo por los vecinos y vecinas de Santa Cruz, sino de todo el área metropolitana” y añadió que “la idea es que pueda ser utilizada por toda la familia, desde las 08:00 a las 18:30 horas, y desde esta misma semana iremos incorporando la presencia de Policía Local, de la Unidad de Montes, en la idea de darle una sensación de vigilancia, aunque será una zona abierta”.

“A lo largo de esta semana iremos incorporando al uso público todo el espacio, aunque con respecto a la segunda fase del Centro de Visitantes todavía no hemos decidido los usos concretos a los que destinaríamos ese edificio”, comenta Bermúdez y argumenta que “la buena noticia es que se abre al público, por lo que ahora esperamos que estas instalaciones en pleno corazón de la Reserva de la Biosfera, se use de buena manera y no se vandalice como ha sucedido con anterioridad”.

El acto contó con la asistencia del director insular de Planificación del Territorio y Patrimonio Histórico, Emilio Fariña, y el concejal de Infraestructuras, Dámaso Arteaga. Emilio Fariña explicó que aún queda la rehabilitación del inmueble que se localiza en el parque. “El Ayuntamiento será el encargado de la redacción del proyecto, así como de definir el uso que se le puede dar a estas instalaciones, y nosotros, por parte del Cabildo de Tenerife, vamos a colaborar en el desarrollo de los trabajos”, explicó Fariña que resaltó la buena colaboración entre el Cabildo y el ayuntamiento, a través de la comisión de seguimiento de la obra, para impulsar esta actuación tan esperada por la ciudadanía.