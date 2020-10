Canarias quiere potenciar la llegada de turistas de larga estancia y confía en recuperar en 2021 el 70% de la conectividad

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, ha asegurado que su prioridad es reactivar esta actividad económica cuanto antes y las conexiones con los países que emiten más visitantes a las Islas. En una comparecencia en el Parlamento este martes recordó que Reino Unido, Alemania y los países nórdicos son los mercados emisores claves de cara a la temporada de invierno. “No está siendo sencillo”, subrayó, para añadir que la falta de propuestas coordinadas a nivel europeo no permiten ser optimistas. No obstante, una de las estrategias que se marca es la de captar otro tipo de turistas con estancias más largas a quienes no les afecte tanto la conectividad ya que la búsqueda de nuevos mercados geográficos es compleja, y más aún cuando el Archipiélago es un destino consolidado. “No existen muchas opciones de captar nuevos mercados en Europa, porque estamos presentes en todos con una cuota significativa”, aseguró.

Yaiza Castilla ve en el teletrabajo, “que ha llegado para quedarse”, una oportunidad para atraer perfiles como nómadas digitales o ‘silver’, es decir, personas que se trasladan a un destino por una estancia más larga y con otros intereses. “En el turismo las cosas no van a ser como eran antes a corto plazo”, destacó, para añadir que desde la Consejería, “tenemos avanzada una estrategia de captación de nuevos mercados”, para lo que considera que se debe ir de la “mano con el sector turístico”.

La consejera remarcó que estas nuevas opciones de larga estancia son "muy relevantes" y señalo que se trata de un segmento joven, sin hijos y con una capacidad de ingresos muy alta, por lo que considera que esta comunidad podría ser el "coctel perfecto" para atraer a teletrabajadores de todo el mundo por su clima, sus infraestructuras digitales o sus conexiones aéreas. Así mismo, destacó que Canarias ya recibe visitantes de larga estancia en invierno, pero ahora se trataría de nuevos perfiles con otras motivaciones que considera que no se deben dejar escapar.

Para la consejera, “no es descabellado” que el próximo año se pueda recuperar el 70% de las conexiones aéreas y que lleguen unos 10 millones de turistas a las Islas, 800.000 de estancias superiores a los 15 días. No obstante, insiste en que las claves son seguir la senda de la “sostenibilidad, seguridad y digitalización”. Castilla ha alabado la labor que está realizando el Gobierno y la sociedad canaria para bajar la tasa de contagios.

En su comparecencia también recordó que el turismo nacional ha sido el tercero más importante y que en la anterior crisis económica, ante el hecho de que los nacionales no pudieran viajar hizo que Canarias incrementara el número de países emisores de turismo a las Islas. No obstante , recuerda que el panorama actual es muy distinto. Solo el pasado año, el Archipiélago registró el año pasado la visita de turistas de 14 países (200.000 visitantes).

Desde la oposición, PP y Ciudadanos insistieron en que la clave para reactivar el turismo es la realización de test en los aeropuertos, un punto en el que recuerdan que solo se han producido trabas y que no se ha llegado a implantar como sí que han hecho otros países. "O se ponen las pilas y hacen test para atraer turistas o la recuperación será muy lenta", afirmó el diputado del PP, Carlos Ester. Por su parte, David de la Hoz consideró que habría que explorar la posibilidad de que Canarias pueda tener participación en algún turoperador, pues, de lo contrario, "difícilmente vamos a tener influencia para que los turoperadores traigan turistas".