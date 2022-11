SoHo después de SoHo: qué ver en el barrio de moda de Nueva York

La primera vez que nos internamos en las calles del SoHo neoyorquino lo hicimos sin movernos de Las Palmas de Gran Canaria. Y lo recordamos como si fuera ayer. Fue en el antiguo cine Rialto y acompañamos a uno de esos yupis de principios de los 80 por una aventura nocturna de tintes surrealistas de la mano del genial Scorsesse. No vamos a nombrar el título de la película en español porque causa vergüenza ajena así que nos remitimos al original. La película (que aún nos alucina) se llama After Hours y narra las peripecias de un ejecutivo que se queda sin dinero en uno de los barrios más peligrosos de la Manhattan de aquellos tiempos. Soho ha cambiado mucho a lo largo de los años. Y tanto. Primero fue una especie de gueto para esclavos liberados; después se convirtió en una zona bien para, luego, caer en la decadencia más absoluta (años 80 y principios de los 90). Ahora es una de esas zonas de moda. Lo bueno es que se han preservado sus señas de identidad arquitectónica y se puede disfrutar de uno de los rincones más auténticos de la ciudad. Lo malo es que ha sido, literalmente, tomado por el mercado y se ha convertido en uno de los hitos del consumismo neoyorquino. Pero merece mucho la pena ir a visitarlo.

GUÍA VIAJAR AHORA DE NUEVA YORK

Saber más

SoHo… ¿Por qué se llama así? Un ejemplo paradigmático de la economía idiomática del inglés. South Houston. Esto es, lo que se encuentra al sur de la calle Houston. SoHo es un barrio situado en el extremo sur occidental de la isla de Manhattan. Limita al norte (con Houston como límite) con NoHo y Greenwich Willage; al oeste la sexta sirve de límite con Hudson y al sur, Broome Street sirve de límite con Lower. En cuanto al límite este con Nolita la cosa se pone complicada ya que los dos barrios presumen de tener a la mítica Broadway Street como parte integrante del barrio. Una de las cosas que nos transmitía la película de Scorsesse es que esto está a tomar por viento. Y no es así (el protagonista sólo hubiera tardado una hora y veinte minutos en llegar caminando a su casa de East 91). Está muy bien comunicada por metro con otras partes de la ciudad y cuenta con cuatro estaciones de metro: Bleecker Street (4,5,6); Broadway-Lafayette Street (B,D,F,M); Prince Street (R,W) y Spring Street (C,E). También está muy bien conectada por autobús (M1 y M55).

Y nada tiene que ver con esa imagen sórdida de los 80 y principio de los 90. Soho es hoy un barrio bonito dónde abundan las viejas vías adoquinadas y los edificios conocidos como Cast-Iron Buildings; edificios de ladrillo con estructura de hierro que se popularizaron a finales del siglo XIX como precursores de los rascacielos. Las escaleras de incendios son otra de las señas de identidad de estos edificios. Hasta hace cuarenta años estaban hechos polvo, pero hoy han sido restaurados y pitados con colores vivos. Hay edificios de este tipo por todo el barrio, pero los que tienes que ver sí o sí son los siguientes: El Edificio EV Haughwout en Broadway 490 (esquina Broome Street); el Edificio Roosevelt en Brodway 480; el Edificio Gunther en Broome 469; la Reina de Greene en Greene, 28 –dicen que es la construcción más hermosa de este tipo en toda la ciudad-; el William A. Potter Building de Broome 431; el Juud Fundation de Prince 101 y el Edificio Singer en Broadway 561. Pero como te decimos, estos grandes señores de hierro fundido y ladrillo están por todos lados. Una buena idea para ver cómo eran estos edificios por dentro es darse una vuelta por La Merchant’s House Museum (East 4th Sreet, 29 –unas cuadras dentro de Noho) una fastuosa residencia de mediados del XIX que perteneció a un rico comerciante. La casa en sí es un poco anterior a la fiebre del hierro fundido, pero pueden verse los inicios de este estilo mezclados con el Federal. Es uno de los edificios históricos más bonitos y antiguos del sur de Manhattan.

La sede en SoHo de la Biblioteca Pública de Nueva York (Jersey Street, 10).- Aquí puedes rastrar el pasado industrial de SoHo, tiempos en los que el barrio se conocía como Hell’s Hundred Acres (los cien acres del infierno) por la gran cantidad de incendios que se producían en el vecindario. Pues la sede de la Biblioteca Pública de la ciudad en el SoHo ocupa una antigua fábrica de chocolates y dulces. Es una muy buena manera de ver por dentro una de estas antiguas fábricas de ladrillo rojo.

El Museo del Helado; un paseo por todos los sentidos (Broadway, 558).- Se supone que es un lugar para fanáticos del helado y los dulces, pero también es un centro donde lo visual y el diseño se han cuidado hasta el extremo. Y el resultado es uno de los museos más singulares y vistosos de toda la ciudad de Nueva York.

Museos de Arte y galerías para parar un tren.- El SoHo de hoy es uno de los barrios más exclusivos de Nueva York. El despegue del vecindario como centro artístico se produjo a finales de los 80, cuando varios artistas under se mudaron aquí buscando grandes estudios de trabajo a precios bajos. Y ahora es una de las zonas más caras de Lower Manhattan. Aquí abundan las galerías de arte y los centros museísticos alternativos. Los más interesantes son The Drawing Center (35 Wooster St); el Leslie-Lohman Museum of Art (Wooster Street, 26) y, sobre todo, el icónico Color Factory de New York (Spring Street, 251), una auténtica excentricidad en la que se exploran los lenguajes expresivos y posibilidades artísticas del color más allá de representaciones. Merece la pena ir.

El New York City Fire Museum (Spring Street, 278).- Ya te hablamos con anterioridad de la facilidad que tenían las fábricas del viejo Soho para meterse fuego. Pues es normal que el museo del servicio municipal de bomberos esté por las inmediaciones. Aquí puedes encontrar una curiosa colección de objetos y vehículos que recorren la historia del departamento de bomberos de la ciudad. La colección de viejos coches y camiones de bomberos está genial.

Fotos bajo Licencia CC: Michael Daddino; Incase; HelveticaFanatic; Satish Krishnamurthy